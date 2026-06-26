Desgarrador: venezolanos buscan a sus familiares desaparecidos tras los terremotos

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Mientras los equipos de rescate trabajan entre los escombros dejados por los dos terremotos que sacudieron Venezuela este miércoles, miles de familias —dentro y fuera del país— recurren desesperadamente a las redes sociales para encontrar a sus seres queridos.

Según una compilación del medio Reporte Ya, la falta de noticias ha generado «una ola de angustia» que se extiende por plataformas digitales con fotos, nombres y números de contacto de personas cuyo paradero se desconoce.

Los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia el miércoles a las 6:04 p.m. hora local, dejaron un balance actualizado de 188 fallecidos, 1,520 heridos y 157 desaparecidos confirmados, según cifras oficiales reportadas este jueves por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

El estado La Guaira fue declarado zona de desastre y concentra los daños más graves, con más de 100 edificios colapsados.

Naiguatá, localidad costera de ese estado, aparece repetidamente como la última ubicación conocida de varios desaparecidos.

Una amiga publicó en Instagram la foto de Josdaliz Navas con un mensaje urgente: «Mi amiga Josdaliz Navas está desaparecida ella junto a su familia. Si saben algo por favor comunicar».

Otro caso documentado es el de un joven cuya hermana pide ayuda con igual angustia: «Es mi hermano por favor ayúdenme a difundir los agradezco de corazón. Difundir Urgente!!!!!!!!». Su última ubicación conocida era también Naiguatá, y quien tenga información puede llamar a los números 04124073740 o 04127842736.

Un tercer caso revela la dimensión internacional de la tragedia: alguien que contactó desde Chile —con prefijo telefónico +56— busca a Oswaldo Rafael Reyes Santana y a su cuidadora Marienelly Padrón tras confirmar que el edificio donde vivían «se derrumbó por completo».

Este detalle ilustra cómo la diáspora venezolana, distribuida en países como Chile, Colombia, España y Estados Unidos, se ha volcado a las redes sociales ante el deterioro de las telecomunicaciones en Venezuela.

En medio del dolor, también se registraron momentos de esperanza: tres hermanos fueron rescatados con vida del edificio Mansión Charaima en Caraballeda, donde cinco de sus once pisos colapsaron, y un bebé fue extraído ileso de entre los escombros por vecinos en un video que se viralizó mundialmente.

En contraste, en Catia La Mar una niña cuya voz se escuchaba entre los escombros falleció antes de poder ser rescatada.

El doble terremoto del miércoles es considerado el peor sismo en Venezuela en más de un siglo, y el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó con un 42% de probabilidad que el número final de víctimas fatales podría situarse entre 10,000 y 100,000, aunque aclaró que se trata de una proyección automática de su sistema PAGER, no de un conteo real.

Reporte Ya anunció que continuará publicando los rostros y datos de desaparecidos que les hagan llegar sus seguidores, con el objetivo de ayudar en su localización.