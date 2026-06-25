"No me voy a callar": Actor cubano Luis Alberto García denuncia 48 horas sin luz ni agua

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El actor cubano Luis Alberto García Novoa publicó este miércoles en Facebook un mensaje desafiante en el que denuncia que lleva dos días consecutivos —con sus noches— sin electricidad ni agua, y advierte al régimen que no dejará de alzar la voz sin importar las consecuencias.
«No me voy a callar. Sépanlo», escribió García en la publicación que circula en sus redes sociales, donde relata que el transformador que suministraba energía a su edificio —ya de forma muy precaria— se averió, dejando sin servicio a él, sus hijas, su novia y a varios vecinos que, según el actor, prefieren no identificarse públicamente por temor a represalias.
En un tono visceral y sin concesiones, García describió lo que representa para el régimen su decisión de hablar: «Seré un cólico nefrítico TOTAL, con un pedraplén entero en sus vías urinarias. Una 'pituíta', acostumbraba a decir mi abuela Mercedes».
El actor fue explícito sobre su postura ante las autoridades: «No les tengo miedo desde hace rato».
Sobre la situación que vive, García fue contundente: «Esto no es vida. Esto no merece lealtad ni respeto porque desde hace mucho se volvió DIRECTAMENTE PROPORCIONAL. Y fueron ustedes los que siempre tiraron las primeras piedras».
Anunció además que no tiene intención de guardar silencio: «Mañana vuelvo a echarla y pasado y pasado y pasado y pasado y pasado. Como si estoy meses echándola. Hasta que demuestren que, de fallido, no tienen nada».
Cerró su publicación con una frase de doble sentido que resume tanto la crisis energética como la necesidad de cambio político: «Este país necesita TRANSFORMADORES. Eléctricos y de todo tipo».
La denuncia se produce en el contexto de la peor crisis energética que ha vivido Cuba en décadas.
En mayo de 2026, el déficit eléctrico alcanzó un récord de 2,174 MW, con apenas 976 MW disponibles frente a una demanda de 3,150 MW. El 16 de mayo, el 51% del país quedó sin electricidad de forma simultánea.
En junio, la termoeléctrica Antonio Guiteras —la mayor del país— acumuló su undécima desconexión del año, y zonas de La Habana como Playa registraron apagones de hasta 40 horas continuas.
La avería de transformadores se ha convertido en un problema sistémico: vecinos de Ceiba Mocha, Santiago de Cuba y Güines llevan semanas sin electricidad sin recibir respuesta de la Empresa Eléctrica ni fecha de reposición.
Esta publicación es la más reciente de una cadena sostenida de denuncias del actor. El martes interpeló al régimen preguntando: «¿Tienen algo pensado que nos haga la vida un poquito menos miserable para julio y agosto?».
El sábado pasado había exigido que se impidiera que dirigentes del Partido Comunista y militares pudieran convertirse en empresarios o accionistas sin auditoría.
Y el 16 de junio declaró sin rodeos: «Quiero verles pasando hambre», exigiendo que los dirigentes sufrieran las mismas penurias que el pueblo.
García, con más de cuatro décadas de carrera en cine, teatro y televisión, se ha convertido en uno de los referentes más visibles de la disidencia cultural cubana, usando sus redes sociales para denunciar la crisis energética, la censura y la represión del régimen desde finales de 2025.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el actor Luis Alberto García está denunciando la situación en Cuba?
El actor Luis Alberto García denuncia la situación porque ha estado sin electricidad ni agua durante 48 horas, y utiliza su plataforma para criticar abiertamente al régimen cubano por la crisis energética y la falta de respuestas efectivas.
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¿Cuál es la magnitud de la crisis energética que enfrenta Cuba actualmente?
Cuba enfrenta una de las peores crisis energéticas en décadas, con un déficit eléctrico que llegó a 2,174 MW en mayo de 2026, dejando a gran parte del país sin electricidad durante extensos periodos de tiempo.
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¿Qué impacto tienen los apagones prolongados en la vida de los cubanos?
Los apagones prolongados afectan gravemente la vida diaria de los cubanos, provocando la descomposición de alimentos, la interrupción de servicios esenciales como hospitales y escuelas, y aumentando el malestar general debido a las condiciones de vida insostenibles.
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¿Qué ha declarado Luis Alberto García sobre el gobierno cubano y su gestión de la crisis?
Luis Alberto García ha sido crítico con el gobierno cubano, acusándolo de falta de previsión y gestión ineficaz. Ha exigido que los dirigentes experimenten las mismas penurias que el pueblo, como el hambre y los apagones, para comprender la gravedad de la situación.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.