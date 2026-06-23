Actor Luis Alberto García al régimen cubano: «¿Tienen algo pensado que nos haga la vida menos miserable?»

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El actor cubano Luis Alberto García interpeló este lunes al régimen con una pregunta directa y sin rodeos: si tienen algún plan para aliviar la crisis eléctrica durante julio y agosto, los meses de mayor calor y mayor demanda de electricidad en la isla.

En una publicación en su perfil de Facebook, García escribió: «A ver… muchachones de las medidas: ¡tres horas de energía no son suficientes para poder enfriar la comida que uno consigue a puro pulmón luego de estar descongelándose durante apagones de más de 20 horas que se agolpan uno tras otro y que por eso nos matan! ¿Tienen algo pensado que nos haga la vida un poquito menos miserable para julio y agosto? ¿Y para el resto de nuestros días?».

El mensaje resume el hartazgo acumulado de meses: tres horas de electricidad no alcanzan para refrigerar los alimentos que los cubanos consiguen con enorme esfuerzo, después de que los cortes de más de 20 horas seguidas los dejan descongelados y en riesgo de descomposición.

García, que vive en Cuba y sufre en carne propia las condiciones que denuncia, lleva semanas documentando la crisis en sus redes.

El 25 de mayo alertó sobre el impacto de los apagones en los niños, con cortes de hasta 22 horas diarias en La Habana.

El 1 de junio describió un fin de semana de cortes extremos con apenas dos a cuatro horas de luz en 24 horas: «Lo de este fin NO TUVO FIN», escribió entonces.

El 10 de junio acusó a los «mandantes» de haber abandonado al pueblo con la sola orientación de «¡jódanse!», parafraseando irónicamente la actitud del gobierno ante la crisis.

Seis días después, ironizó sobre las termoeléctricas cubanas comparándolas con pasaportes de «visados de entradas y salidas múltiples» por sus constantes averías, y exigió que los dirigentes vivieran las mismas penurias que el pueblo: hambre, apagones, falta de medicinas y salarios irrisorios.

La situación que describe García tiene respaldo en los propios datos del sistema eléctrico. La Unión Eléctrica reportó en junio una disponibilidad de apenas 960 MW frente a una demanda de más de 2,600 MW, con déficits en horario pico que superaron los 2,000 MW.

Más de 106 centrales de generación distribuida estaban fuera de servicio por falta de combustible. En Santiago de Cuba, los residentes recibían solo una o dos horas de electricidad al día. En localidades como Playa, en La Habana, se registraron apagones de hasta 40 horas continuas.

Las respuestas del gobierno se han limitado a reorganizar bloques de racionamiento y priorizar hospitales, sin atacar el problema de fondo. Expertos independientes estiman que recuperar el sistema eléctrico cubano requeriría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares, una cifra que el régimen no tiene ni perspectivas de obtener.

El pronóstico para los próximos meses es sombrío: en julio y agosto de años anteriores, el promedio diario sin electricidad rozó las 16 horas, precisamente cuando el calor extremo dispara el consumo. La pregunta de García —«¿y para el resto de nuestros días?»— resume una desesperanza que va mucho más allá del verano.