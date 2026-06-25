Suecia niega visas a jóvenes futbolistas cubanos y esta es la razón

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La Embajada de Suecia en La Habana negó los visados a un equipo cubano de fútbol integrado por menores de 16 años que había sido invitado a participar en la Gothia Cup 2026, considerado el torneo juvenil de fútbol más grande del mundo y que se celebrará en Gotemburgo del 12 al 18 de julio.

La decisión fue comunicada el pasado lunes a representantes de la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) y denunciada este miércoles por la embajada cubana en Estocolmo, que calificó la medida de «totalmente excluyente, discriminatoria y lacerante».

Según la representación diplomática cubana, las autoridades suecas justificaron la negativa al considerar que «los solicitantes deben demostrar que tienen suficientes vínculos socioeconómicos con su país de origen», uno de los requisitos contemplados en la normativa para la expedición de visas Schengen y que busca evaluar el riesgo de permanencia irregular tras el viaje.

La embajada de Cuba rechazó ese argumento y cuestionó que se aplicara a un grupo de adolescentes.

«Más grave aún es pretender aplicar este tipo de medidas restrictivas a niños, teniendo en cuenta que el equipo cubano está conformado por atletas menores de 16 años», señaló en un comunicado.

La participación del equipo había sido promovida por el club sueco Proletären FF (Proletären Fotbollsförening), con sede en Gotemburgo, que extendió la invitación oficial. El proyecto comenzó a gestarse en 2024 con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil sueca vinculadas a la cooperación con Cuba.

De haberse concretado el viaje, habría sido la primera ocasión en que un equipo cubano disputara la Gothia Cup, torneo fundado en 1975 que cada año reúne a unos 50,000 jóvenes futbolistas procedentes de cerca de 90 países.

La misión diplomática cubana sostuvo que no es la primera vez que una delegación deportiva de la isla enfrenta dificultades para obtener visados internacionales.

«Los equipos cubanos han sufrido este tipo de exclusiones con anterioridad, fundamentalmente en eventos en los que Estados Unidos ha sido sede. En esta ocasión las autoridades suecas se suman a esta posición injusta, politizada y discriminatoria», afirmó.

En los últimos años varias delegaciones deportivas cubanas han denunciado negativas de visado por parte de Estados Unidos. En junio de 2025, el equipo femenino de voleibol no pudo asistir al Final Four de NORCECA tras no recibir sus visas. Ese mismo año también quedaron fuera entrenadores cubanos de béisbol que participarían en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

Más recientemente, en febrero de 2026, ocho integrantes de la delegación técnica cubana fueron excluidos del VI Clásico Mundial de Béisbol por la negativa de sus visados, entre ellos el exlanzador Pedro Luis Lazo.

La embajada cubana también sostuvo que la decisión adoptada por Suecia contradice los principios de no discriminación promovidos por el Comité Olímpico Internacional (COI), aunque la Gothia Cup es un torneo juvenil organizado de manera independiente y no forma parte del calendario oficial del movimiento olímpico.

El comunicado concluye con un rechazo a la medida, que considera contraria «a los preceptos del deporte y las históricas relaciones de intercambios deportivos y culturales entre ambos países».