Díaz-Canel cierra la puerta a cualquier apertura política: «No habrá restauración capitalista»

Miguel Díaz-Canel descartó de forma categórica cualquier transición política en Cuba al ser interrogado sobre las 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional el pasado 18 de junio.

«Nosotros no estamos buscando una restauración capitalista en el país. Nosotros estamos buscando un perfeccionamiento de la construcción socialista en las condiciones tan adversas en que vivimos hoy a nivel internacional y también como consecuencia de esa política de Estados Unidos hacia Cuba», dijo en recientes declaraciones al periodista dominicano Roberto Cavada, de Telenoticias, transmitidas el miércoles por Telesistema de República Dominicana.

La conversación, de más de 70 minutos, se produce en el momento de mayor tensión entre La Habana y Washington en años recientes.

Ante la pregunta de si las reformas constituyen una respuesta a las presiones de la administración Trump, el gobernante fue tajante: «Trump no manda en Cuba, ni el gobierno norteamericano manda en Cuba. Cuba es soberana. Cuba defiende su autodeterminación».

Díaz-Canel sostuvo que las transformaciones son «consecuencia de cosas que ya se venían discutiendo en los últimos 10 o 15 años» y las calificó de «soluciones cubanísimas, totalmente cubanas».

Sobre el diálogo con Washington, confirmó la existencia de un canal de comunicación pero fijó condiciones que el régimen considera innegociables: «No se puede conversar ni negociar bajo presión, y mucho menos condicionando el diálogo a un cambio de nuestro sistema político o a un cambio que tenga que ver con nuestra soberanía, con nuestra independencia, con nuestra autodeterminación».

El mandatario también rechazó la lectura de Washington de que las reformas económicas podrían abrir la puerta a cambios políticos: «Ellos aspiran a una Cuba que sea totalmente dependiente de los Estados Unidos y que sea una Cuba totalmente privatizada», afirmó, descartando que el sistema político cubano esté «en la mesa de negociación».

La entrevista se realizó cuatro días antes de que el vicesecretario de Estado Christopher Landau calificara a Cuba de «Estado fallido» ante la 56.ª Asamblea General de la OEA y exigiera reformas políticas inmediatas, y un día después de que la administración Trump anunciara nuevas sanciones contra cinco entidades de GAESA.

Sobre la crisis energética, Díaz-Canel reconoció que en los últimos seis meses solo entró un carguero de combustible a la isla —el barco ruso que, según dijo, «se convirtió en el barco más famoso del mundo». El gobernante informó que Cuba instaló más de 1,000 MW de parques fotovoltaicos en 2025, lo que elevó la participación de energías renovables del 3% al 10% en un año, y que durante las horas de mayor sol esos paneles generan más del 50% de la electricidad del país.

Sobre la oferta de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares anunciada por Washington, Díaz-Canel la calificó de «chiste»: señaló que no incluye medicamentos ni alimentos, que no se distribuirá hasta después de septiembre y que hasta ahora no ha llegado nada a Cuba, pese a que el régimen la aceptó por escrito.

El contraste que planteó fue directo: esos 100 millones representan una fracción mínima frente a los más de 5,000 millones de dólares anuales en afectaciones que, según los cálculos del propio gobierno cubano, provoca el embargo.

La CEPAL proyecta una contracción del PIB cubano del 6,5% para 2026, lo que convertiría a Cuba en la economía de peor desempeño de América Latina por segundo año consecutivo, mientras los apagones en La Habana alcanzan hasta 20 horas diarias y persiste la escasez crítica de alimentos y medicamentos.