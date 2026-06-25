¡Puro cuento de hadas... y de dinosaurios! Bebeshito y Rachel Arderi sorprenden a sus hijos con habitaciones de ensueño

Bebeshito y Rachel Arderi volvieron a enamorar a sus seguidores al mostrar el resultado de uno de los espacios más especiales de su nueva casa en Miami: las espectaculares habitaciones que diseñaron para sus hijos.

En emotivos videos compartido en redes sociales, la pareja dejó ver la reacción de su hijo al descubrir su nuevo cuarto, un verdadero paraíso para cualquier amante de los dinosaurios.

Yan Carlos no pudo ocultar la emoción al entrar en una habitación decorada con un enorme mural prehistórico que cubre toda la pared principal, lleno de dinosaurios, volcanes y paisajes jurásicos.

El dormitorio combina tonos blancos y verdes, con una cama de líneas modernas, cortinas a juego, una zona gamer equipada con escritorio, monitor y una llamativa silla verde, además de repisas repletas de figuras de dinosaurios de todos los tamaños. Cada detalle fue pensado para convertir el espacio en un rincón divertido y lleno de personalidad.

Mientras tanto, Mia, la princesa de la casa, también recibió un cuarto digno de un cuento de Disney. Predominan los tonos blancos, rosados y dorados, con una impresionante cama en forma de carruaje de princesa cubierta por un delicado dosel. El mural de un castillo rodeado de flores, los muebles de estilo clásico, el tocador con espejo iluminado, las lámparas románticas y los vestidos de princesa completan una habitación sacada de un sueño.

En las imágenes también se ve a la pequeña disfrutando de cada rincón junto a su mamá, Rachel Arderi, mientras explora fascinada su nuevo espacio.

Hace apenas unos meses, Bebeshito y Rachel cumplieron otro gran sueño al comprar su primera casa en Miami. Desde entonces, han ido mostrando poco a poco cómo han transformado cada ambiente de la vivienda, diseñándolos completamente a su gusto y compartiendo con sus seguidores el proceso de convertir la propiedad en el hogar ideal para su familia.

Con estas habitaciones temáticas, la pareja dejó claro que no escatimó en imaginación para regalarles a sus hijos espacios únicos, hechos a la medida de sus sueños.