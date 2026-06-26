Elon Musk aporta su grano de arena en favor de los venezolanos: Así funcionará su ayuda

Elon Musk (i) y Edificio destruido por uno de los terremotos en Venezuela (d)

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Starlink, la empresa de internet satelital de SpaceX propiedad de Elon Musk, anunció este viernes que ofrecerá servicio gratuito hasta el 25 de julio a todos los clientes nuevos y existentes en las zonas de Venezuela afectadas por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país el miércoles 24 de junio.

Los sismos -los más potentes registrados en Venezuela desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)- destruyeron o dañaron gravemente redes de telefonía e internet en Caracas, La Guaira y otras regiones, convirtiendo la conectividad satelital en un recurso esencial para las labores de rescate y la búsqueda de familiares.

¿Qué dijo Starlink en su anuncio oficial

En su página oficial de soporte, la compañía publicó: «Tras los devastadores terremotos del 24 de junio, Starlink ofrece servicio gratuito hasta el 25 de julio a los clientes de las zonas afectadas de Venezuela».

A través de su cuenta en X, la empresa amplió el alcance:

«A quienes resultaron afectados por los devastadores terremotos en Venezuela, Starlink está proporcionando servicio gratuito hasta el 25 de julio para clientes nuevos y existentes».

Añadió, además, que están trabajando «para desplegar rápidamente terminales Starlink y restaurar la conectividad en las zonas más afectadas».

¿Cómo funciona según el tipo de cliente?

Starlink estableció un mecanismo diferenciado para cada situación:

Clientes activos: No deben realizar ningún trámite. La empresa indicó: «Estamos aplicando el crédito a su cuenta de manera proactiva».

Clientes con servicio cancelado: Recibirán un crédito automático que les permitirá reconectarse. «Si su servicio está cancelado, también estamos aplicando un crédito a su cuenta, lo que le permite reactivar su servicio y conectarse».

Clientes nuevos: Quienes adquieran un kit en zonas afectadas deben contactar al equipo de soporte tras la compra para acceder al beneficio gratuito hasta el 25 de julio.

Equipos dañados: Los usuarios cuyos terminales sufrieron desperfectos pueden solicitar un reemplazo sin costo. «Si su kit Starlink fue afectado, comuníquese con el equipo de asistencia para solicitar un reemplazo gratuito».

El municipio de Chacao ya habilitó antenas Starlink en la Plaza de Los Palos Grandes como punto de conectividad de emergencia.

Delcy Rodríguez agradeció públicamente a Musk

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este viernes la iniciativa en X.

«Gracias, Elon Musk y al equipo de Starlink, por brindar conectividad gratuita a los afectados por los terremotos en Venezuela. Cada conexión cuenta en momentos como estos», escribió.

El gesto resulta llamativo dado el historial de tensiones entre el chavismo y figuras vinculadas a la administración Trump, con quien Musk mantiene estrechos vínculos.

La magnitud de la catástrofe

Rodríguez confirmó este viernes 589 fallecidos y 2,980 heridos, cifra que se triplicó en menos de 24 horas respecto a los 164 muertos reportados el jueves.

La OIM estimó que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas, incluyendo aproximadamente dos millones de habitantes de Caracas.

El USGS emitió su Alerta Roja de nivel máximo y estimó con un 42% de probabilidad que el número final de víctimas podría oscilar entre 10,000 y 100,000. Al menos 346 edificios, hospitales y centros comerciales resultaron colapsados o con daños graves.

Un testigo en La Guaira describió la situación a RTVE: «No hay luz, no hay internet, no hay agua, no hay absolutamente ningún tipo de servicio».