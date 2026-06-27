Milei vaticina que Cuba caerá sola y ofrece regalarle una motosierra a Marco Rubio

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El presidente argentino Javier Milei aseguró que el régimen cubano colapsará sin necesidad de una intervención directa, en una entrevista de más de una hora concedida al periodista cubano Ismael Cala para el podcast The Abundance Revolution, publicada eL viernes en redes sociales.

«Cuba se va a terminar cayendo solo», afirmó Milei con contundencia. El mandatario fue más allá y vaticinó que cuando Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio entren a la isla, lo harán «caminando», sin encontrar resistencia.

Milei atribuyó el derrumbe inminente del régimen al corte del suministro de petróleo venezolano a través de PDVSA, que eliminó el financiamiento de La Habana y derivó en los prolongados apagones que sufre la población cubana.

El presidente argentino trazó además un paralelismo directo con Venezuela: «Así como acabaron con el flagelo de Venezuela, van a acabar con el flagelo de Cuba», declaró, respaldando abiertamente la presión que ejerce Washington sobre ambas dictaduras.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista surgió cuando Cala le preguntó si le prestaría una motosierra a Rubio, en alusión al símbolo de recorte del gasto que se ha convertido en marca registrada del mandatario argentino.

Milei aclaró primero que ese obsequio icónico se lo entregó a Elon Musk, no a Trump, y luego respondió sin dudar: «No tengo ningún tipo de problema» en hacerle uno a Rubio.

Sobre el secretario de Estado estadounidense, Milei fue especialmente elogioso: lo describió como «una persona por quien tengo un gran afecto y además un enorme respeto y una gran apreciación y valoración sobre su trabajo que me parece extraordinario».

Cala, por su parte, destacó en Instagram que «Cuba será libre» fue «una de las declaraciones más contundentes» de toda la conversación, y subrayó que la entrevista abordó también a Trump, Rubio y «la esperanza de que una nueva etapa pueda abrirse para Cuba».

El periodista cubano invitó a sus seguidores a escuchar el episodio completo «con contexto y sin titulares recortados».

Las declaraciones de Milei se producen en un momento de presión máxima de Washington sobre La Habana.

El 1 de mayo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva con sanciones secundarias contra Cuba, afectando a bancos y empresas extranjeras que operen con entidades cubanas.

Semanas después, el director de la CIA John Ratcliffe viajó a La Habana para entregar un ultimátum al régimen, y el Departamento de Justicia desclasificó cargos penales federales contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

No es la primera vez que Milei hace predicciones sobre el fin del régimen cubano. En marzo, durante la CPAC celebrada en Budapest, aseguró que Cuba sería libre «antes de mitad de año» bajo el liderazgo de Trump.

Y en mayo, en la Conferencia del Instituto Milken en Beverly Hills, pidió que el sueño americano de Trump llegue pronto a Cuba y Venezuela, recordando que la isla lleva 67 años sin libertad.

La entrevista con Cala también exploró aspectos personales del mandatario argentino, como traumas de infancia, su relación con la Torá y su postura sobre una nueva relación sentimental, y fue presentada como parte del lanzamiento del nuevo libro del periodista cubano, «La Revolución de la Abundancia».