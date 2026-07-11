Ocho detenidos por planear atentado contra Trump durante evento de UFC en la Casa Blanca por su cumpleaños

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Un gran jurado federal en Columbus, Ohio, presentó cargos formales el viernes contra ocho hombres por conspirar para atacar el evento UFC Freedom 250, celebrado el 14 de junio en el jardín sur de la Casa Blanca con motivo del 80.º cumpleaños del presidente Donald Trump.

La acusación, según informó AP vía Telemundo, imputa a los ocho individuos en dos conspiraciones separadas: una por proporcionar apoyo material a terroristas, castigada con hasta 15 años de prisión, y otra por conspiración para cometer asesinato en territorio del gobierno federal, que puede conllevar cadena perpetua.

El plan, según los documentos judiciales, contemplaba tres fases: lanzar drones cargados de explosivos para provocar una evacuación masiva, desplegar francotiradores para disparar contra los asistentes que huyeran en pánico y, finalmente, intentar irrumpir en la Casa Blanca.

Entre los presuntos objetivos figuraban Trump, el vicepresidente JD Vance, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu -quien finalmente no asistió al evento-, el magnate Elon Musk y otros «objetivos de alto valor», según la acusación federal.

La acusación identifica como presunto cerebro del complot a Abraham Hermosillo Álvarez, ciudadano mexicano de 32 años beneficiario del programa DACA, radicado en Omaha, Nebraska, quien operaba bajo el alias «Shepherd».

Según documentos judiciales, Hermosillo Álvarez identificó posiciones para francotiradores y puntos de lanzamiento de drones mediante mensajes enviados a través de la aplicación Signal.

El FBI lo rastreó a través de su nombre de usuario en TikTok y lo detuvo el propio 14 de junio en el apartamento que compartía con su esposa en Omaha, tras regresar de una piscina.

Durante el registro del domicilio, los agentes hallaron un dron, una escopeta, 50 cartuchos y un lanzallamas.

El abogado defensor, Stu Dornan, argumentó que su cliente intentó cancelar el ataque dos días antes de la fecha prevista y que nunca adquirió boletos de transporte para desplazarse. La fiscalía rebatió ese argumento señalando que la supuesta cancelación ocurrió después del arresto de un coacusado en Ohio.

El octavo acusado, Chandler D. Scaggs, de 21 años, oriundo de Chapmanville, Virginia Occidental, fue detenido esta semana y habría sido designado como uno de los francotiradores del operativo.

Los otros seis imputados son: Tycen C. Proper (19 años, Danville, Ohio), Daniel K. Eskridge (32, Hamilton, Misuri), William L.S. Falkner (21, Belfair, Washington), Jordan W. Rincker (28, St. Joseph, Misuri), Bryan O. Roa (25, Calimesa, California) y Michael A. Thomas (32, Pinon Hills, California).

El complot comenzó en mayo, cuando el grupo empezó a acumular dinero, armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, explosivos, drones y equipo médico.

Las autoridades tuvieron conocimiento de la amenaza el 10 de junio, cuatro días antes del evento, que reunió a más de 4,000 invitados, entre ellos al menos 1,200 militares en servicio activo.

El grupo se comunicaba a través de Signal, Discord, TikTok, SimpleX e Instagram, y organizaba a sus integrantes por niveles: los del nivel 1 se comprometían a «ponerse en peligro, infringir la ley y posiblemente pasar a la clandestinidad», según la acusación.

La acusación formal busca consolidar en un único proceso en Ohio los casos que el Departamento de Justicia había distribuido inicialmente en varios distritos del país, incluyendo Misuri, Washington, Nebraska y California.

El fiscal federal Don Kleine fue contundente en la audiencia ante la jueza Jacqueline DeLuca: «La razón por la que no ocurrió el desastre es porque el FBI pudo evitarlo».