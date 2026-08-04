Musk vuelve a apostar por los republicanos con una inversión de hasta 120 millones de dólares

Elon Musk ha decidido regresar al ruedo electoral republicano con una apuesta millonaria: su comité de acción política 'America PAC' destinará entre 100 y 120 millones de dólares para respaldar candidatos del Partido Republicano en las elecciones legislativas de noviembre de 2026, según reveló The New York Times, citando fuentes conocedoras de los planes.

La decisión marca el fin de una ruptura pública que durante meses tensó la relación entre el magnate tecnológico y el ecosistema político conservador que él mismo contribuyó a financiar.

Los fondos se concentrarán en al menos ocho estados, con prioridad en las contiendas al Senado en Alaska, Iowa, Maine, Michigan y Ohio, mientras se mantienen conversaciones sobre las campañas en Carolina del Norte, Georgia y Texas.

Para la Cámara de Representantes, 'America PAC' tiene en la mira estados como California, Wisconsin y Washington.

La organización también coordina su estrategia con otros grupos conservadores y está contratando empresas especializadas en contacto directo con votantes, todo bajo la dirección de Chris Young, principal asesor político de Musk.

Miembros del PAC ya comunicaron la decisión a dirigentes republicanos durante las semanas previas al anuncio.

El regreso de Musk al financiamiento republicano llega tras uno de los episodios más turbulentos de su relación con el partido.

Después de abandonar la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a finales de mayo de 2025, al concluir su contrato temporal de 130 días, Musk atacó duramente el proyecto fiscal estrella de Trump conocido como One Big Beautiful Bill, calificándolo de «abominación repugnante» por considerar que aumentaba el déficit y echaba por tierra el trabajo realizado desde DOGE.

El 1 de julio de 2025, Musk fue más lejos y amenazó con financiar primarias contra los legisladores republicanos que apoyaron esa ley, advirtiendo que «perderán las primarias el próximo año, aunque sea lo último que haga en esta Tierra».

Trump respondió con advertencias sobre posibles represalias contra los contratos gubernamentales vinculados a las empresas de Musk.

La reconciliación se fue consolidando de forma gradual en el segundo semestre de 2025 y principios de 2026, cuando Musk aportó cinco millones de dólares al Congressional Leadership Fund y otros cinco millones al Senate Leadership Fund, además de donar 10 millones al super PAC Fight for Kentucky para apoyar al candidato republicano Nate Morris.

El anuncio de la semana pasada confirma que esa etapa de tensión quedó atrás.

La cifra prevista para las legislativas de 2026 se suma a los cerca de 300 millones de dólares que Musk destinó a la campaña presidencial de Trump en 2024, lo que consolida su posición como el mayor donante individual de la política conservadora estadounidense en los últimos años.