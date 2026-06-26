Tragedia de los terremotos en Venezuela llega al Mundial de Fútbol: muere esposa de Héctor «Kike» Bello

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El futbolista venezolano Héctor «Kike» Bello confirmó este jueves la muerte de su esposa Andrea tras quedar atrapada bajo los escombros del edificio donde vivía la familia en La Guaira, derrumbado por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles en la tarde.

Bello se encontraba fuera del país participando en el Mundial de Fútbol 2026 cuando ocurrió la tragedia, lo que lo dejó sin poder hacer nada mientras su familia quedaba sepultada entre los escombros.

Desde el exterior, el defensa central oriundo de Cumaná, estado Sucre, volcó su dolor en una serie de historias de Instagram que conmovieron a miles de personas.

«Adrea, mi amor precioso, ¿por qué me dejas solo? Esta era nuestra lucha, mami», escribió en uno de sus mensajes.

En otro, el futbolista expresó la angustia que lo consume ante la tarea de enfrentar a su hija pequeña, también llamada Andrea: «¿Cómo le digo yo eso a mi hija, Andrea? ¿Cómo le explico a tu hija que perdiste la vida por salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada? ¿Cómo le explico? Dame fuerzas. Tú ahora, ¿por qué no doy más?»

Esa es precisamente la dimensión más desgarradora de la historia: Andrea murió protegiéndola con su propio cuerpo durante el colapso del edificio, y la niña fue rescatada con vida por los equipos de emergencia.

Bello también dirigió palabras a su suegra, pidiéndole que resistiera: «Suegra, espérame que no te voy a dejar sola en este dolor. Suegrita, resiste que ya voy. Suegra, vamos a cuidar de la bendición que nos dejó nuestro amor».

En otro mensaje, el jugador le habló directamente a su hija: «Mami, papá ya va. Aguanta un poco, mami. Ya tu papito va a abrazarte muy fuerte para que me des esa fuerza que necesito, hija».

Y en uno de los mensajes más crudos, Bello le reclamó a la vida misma: «Qué dura me has tratado. Siempre que trato de levantarme me vuelves a poner en el piso. Ya no me pegues más duro, vida, por favor».

Este jueves, el futbolista anunció que regresaba a su país para reunirse con su hija: «Todos esos hermanos que me están apoyando, muchas gracias. Ahí les voy a dejar un número para estar en comunicación y llegar a Venezuela hoy mismo, Dios mediante».

La plataforma deportiva Cumaná de Campeones, que visibiliza el talento futbolístico del estado Sucre, confirmó oficialmente la tragedia: «Lamentamos informar que la pareja del futbolista Cumanes Héctor Bello 'Kike', fue encontrada muerta entre los escombros tras el terremoto que sacudió al país en la tarde-noche de ayer. Su hija sí logró sobrevivir al derrumbe en el edificio donde residía toda la familia».

La misma plataforma cerró su comunicado con un mensaje de solidaridad: «Todo el estado Sucre y el gremio futbolístico te abraza y te acompaña con respeto y solidaridad, esperando que encuentres serenidad en medio de la tristeza».

La historia de Bello es una de las más dolorosas entre las que ha dejado el peor desastre sísmico de Venezuela en más de un siglo: dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon el país el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, dejando al menos 188 fallecidos, más de 1,500 heridos y cerca de 2,927 familias damnificadas.

«Nos dejaste solos en la lucha, mami. Me dejaste solito con nuestra hija», escribió Bello en el mensaje que resume el drama de un hombre que, a miles de kilómetros de distancia, perdió a su compañera de vida mientras el mundo miraba el fútbol.