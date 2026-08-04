EE.UU., «satisfecho» con las negociaciones entre el chavismo y la oposición en Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó este lunes su satisfacción con el arranque del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición venezolana, respaldando el proceso como parte de su estrategia para impulsar una transición democrática en el país.
El portavoz Tommy Pigott difundió la posición de Washington a través de la Embajada de EE.UU. en Caracas, en respuesta a las declaraciones emitidas el sábado por la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y por el gobierno interino venezolano.
«Estados Unidos acoge con satisfacción las declaraciones realizadas el 1 de agosto por la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y por el gobierno interino», señaló Pigott en el comunicado titulado «Continuando el avance de la transición democrática institucional de Venezuela».
Washington enmarcó el proceso dentro de su plan de tres fases para Venezuela —estabilización, recuperación económica y reconciliación política con transición hacia elecciones democráticas—, un esquema que el secretario de Estado Marco Rubio reveló en enero de 2026 y que ha ido avanzando con distintos hitos diplomáticos.
«Este proceso contribuye de manera significativa al plan de tres fases que Estados Unidos respalda para lograr la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política, así como una transición hacia elecciones democráticas», afirmó Pigott.
La mesa de diálogo arrancó formalmente el sábado en Caracas, con Jorge Rodríguez como representante del oficialismo y Figuera al frente de la delegación opositora.
Entre los temas iniciales acordados figuran la atención humanitaria a los damnificados por el doble terremoto del 24 de junio —que dejó cerca de 3,811 fallecidos y más de 16,000 heridos en el norte y noroccidente del país—, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la ampliación de derechos y garantías políticas.
El proceso se desarrolla en un contexto político sin precedentes: tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, el gobierno venezolano quedó encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Notablemente, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia quedaron fuera de la mesa y han marcado distancia del mecanismo, aunque el 26 de julio emitieron un comunicado de respaldo condicionado.
El mismo sábado, sectores chavistas protestaron en Caracas contra el diálogo, denunciando injerencia estadounidense, mientras que el domingo Maduro envió desde prisión un mensaje a favor del proceso.
Pigott cerró la declaración con un mensaje de confianza en los resultados: «Estamos seguros de que este trabajo puede generar resultados tangibles para los venezolanos».
Preguntas Frecuentes sobre el Diálogo Político en Venezuela
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la postura de Estados Unidos respecto al diálogo entre chavismo y oposición en Venezuela?
Estados Unidos se muestra satisfecho y apoya el diálogo como parte de su estrategia para impulsar una transición democrática en Venezuela. Washington considera que este proceso se alinea con su plan de tres fases: estabilización, recuperación económica y reconciliación política, que busca llevar al país hacia elecciones democráticas.
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¿Qué temas se abordarán en la mesa de diálogo en Venezuela?
Entre los temas iniciales acordados se encuentran la atención humanitaria a los damnificados por los terremotos del 24 de junio, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la ampliación de derechos y garantías políticas. El diálogo busca abordar cuestiones clave para la transición política y la mejora de la situación humanitaria en el país.
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¿Por qué María Corina Machado no participa en las negociaciones?
María Corina Machado quedó fuera de las negociaciones porque no es miembro de la Asamblea Nacional de 2015, que es el canal formal elegido por Washington para la negociación. Machado ha expresado un respaldo condicionado al proceso y exige logros concretos como la recuperación de las instituciones democráticas y un cronograma electoral presidencial.
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¿Cómo afecta la captura de Nicolás Maduro al proceso de transición en Venezuela?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 marcó un cambio significativo en el panorama político venezolano. Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y ha adoptado una postura pragmática hacia Washington. Esto ha permitido el inicio de un proceso de transición respaldado por Estados Unidos, que busca estabilizar y democratizar el país.
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