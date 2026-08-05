Marco Rubio se reúne con el vicepresidente de Paraguay y firman acuerdo de cooperación nuclear civil

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este martes con el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, en el Departamento de Estado en Washington D.C., en un encuentro que culminó con la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica en materia nuclear civil, según informó el portavoz Tommy Pigott.

La agenda bilateral abarcó la profundización de la cooperación en seguridad para contrarrestar amenazas criminales transnacionales y terroristas, así como los desafíos regionales compartidos, con Venezuela como uno de los ejes centrales de la conversación.

Rubio agradeció a Alliana «el liderazgo continuo de Paraguay en la atención de los desafíos regionales compartidos, incluyendo Venezuela», y celebró la disposición del vicepresidente paraguayo para avanzar en esas prioridades.

Tras el encuentro, Rubio y el canciller paraguayo Rubén Ramírez suscribieron el memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica en materia nuclear civil, un acuerdo que el Departamento de Estado describió como evidencia de «la expansión histórica de los vínculos entre EE.UU. y Paraguay».

El documento reafirma el compromiso de ambos gobiernos con el avance de proyectos de energía nuclear civil bajo los más altos estándares de seguridad, protección y no proliferación.

Alliana valoró el encuentro con entusiasmo. «La relación bilateral con Estados Unidos atraviesa un momento extraordinario», declaró el vicepresidente paraguayo, según recogió Infobae.

En sus redes sociales, describió la cita como «un importante y agradable encuentro» en el que trataron «la amplia agenda bilateral» para «ratificar la alianza estratégica basada en los principios y valores democráticos».

La reunión de este martes se inscribe en una serie de acercamientos diplomáticos acelerados entre Washington y Asunción desde 2025.

En agosto de ese año, ambos países firmaron un acuerdo de tercer país seguro que permite trasladar a Paraguay a solicitantes de asilo rechazados en territorio estadounidense para que sus casos sean evaluados allí.

En febrero de 2026, los dos gobiernos suscribieron una declaración de cooperación en seguridad y defensa con foco en narcotráfico y crimen transnacional. Meses después, en junio, Rubio y el presidente Santiago Peña sostuvieron una reunión bilateral en el marco del Mundial de Fútbol celebrado en Estados Unidos.

Paraguay es considerado uno de los socios más cercanos de Washington en América del Sur. El país rompió relaciones diplomáticas con Venezuela en enero de 2019 y mantiene una posición crítica frente al chavismo, lo que lo convierte en un aliado natural de la política de presión que impulsa la administración Trump en la región.

La Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil sigue siendo un área de preocupación para Estados Unidos por el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, con flujos ilícitos estimados en entre 12 y 15 mil millones de dólares anuales según reportes de seguridad de 2026.

El acuerdo nuclear civil firmado este martes representa el paso más concreto hasta ahora en la expansión de la alianza bilateral, y abre la puerta a proyectos de energía atómica con fines pacíficos bajo supervisión internacional.