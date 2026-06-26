Costa de Marfil supera 2-0 a Curazao y sella su boleto a octavos

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Costa de Marfil selló este jueves su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 con una victoria por 2-0 sobre Curazao en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en el partido de cierre de la fase de grupos del Grupo E.

Nicolas Pépé fue el gran protagonista del encuentro con un doblete que resolvió el partido en dos tramos distintos. El extremo del Villarreal CF, con 50 internacionalidades a sus espaldas, abrió el marcador en el minuto siete con un remate limpio que adelantó a los marfileños desde el inicio.

El mismo Pépé vio la tarjeta amarilla en el minuto 35, lo que añadió tensión al tramo final de la primera parte. Al descanso, Costa de Marfil también realizó un cambio: Amad Diallo cedió su lugar a Christ Inao Oulaï.

En la segunda mitad, Pépé sentenció el duelo en el minuto 64 con su segundo tanto antes de ser reemplazado tres minutos después en un triple cambio marfileño que también incluyó las salidas de Ange-Yoan Bonny y Yan Diomande.

Curazao, pese a generar 11 tiros —más que los siete de su rival—, apenas puso dos a puerta frente a los tres de Costa de Marfil, lo que evidenció la ineficacia ofensiva de la selección caribeña. Los marfileños dominaron la posesión con 63% frente al 37% de Curazao y fueron más determinantes en los momentos clave.

El partido también dejó dos tarjetas amarillas para Curazao: Juninho Bacuna en el minuto 75 y Gervane Kastaneer en el 83, este último recién ingresado desde el banquillo. En total, el encuentro registró tres amarillas, once faltas de Curazao frente a seis de Costa de Marfil, y ninguna expulsión.

Para Curazao, la derrota cierra un torneo histórico pero agridulce. La pequeña isla caribeña de 150,000 habitantes disputó su primera Copa del Mundo en la historia, convirtiéndose en el país más pequeño en clasificar a un Mundial, superando el récord que ostentaba Islandia desde Rusia 2018.

Su único punto llegó en la segunda jornada, con un empate sin goles ante Ecuador en Kansas City. En la primera jornada, Alemania goleó 7-1 a Curazao, aunque Livano Comenencia anotó el primer gol histórico de la isla en una Copa del Mundo.

Con este resultado, Costa de Marfil cierra el Grupo E en segunda posición con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota, con cuatro goles a favor y dos en contra. Alemania termina primera con la misma cantidad de puntos pero mejor diferencia de goles (+6 frente a +2).

En el partido simultáneo, Ecuador sorprendió a Alemania con una victoria 2-1 en el MetLife Stadium de Nueva York, con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, lo que le permitió sumar cuatro puntos y avanzar también a la siguiente fase.

La clasificación final del Grupo E del Mundial 2026 quedó así: Alemania (1.º, seis puntos, +6 de diferencia de goles), Costa de Marfil (2.º, seis puntos, +2), Ecuador (3.º, cuatro puntos, clasificado) y Curazao (4.º, un punto, eliminado con -8 de diferencia de goles). Los tres primeros avanzan a los octavos de final.