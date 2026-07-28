La joya de Sidny Lopes Cabral ante Argentina se lleva el Premio al Gol del Mundial 2026

Sidny Lopes Cabral, de la selección de Cabo Verde, se alzó este lunes con el Premio Hyundai al Gol del Torneo del Mundial 2026, el galardón que la FIFA entrega al final de cada Copa del Mundo al tanto más espectacular del torneo, elegido por votación popular entre los 308 tantos anotados en la competición.
El gol premiado llegó en el minuto 103 de la prórroga del partido de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde, el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, cuando los «Tiburones Azules» perdían 1-2.
Lopes Cabral recibió el balón por la banda izquierda, recortó hacia dentro superando a Alexis Mac Allister y remató con la derecha con rosca hacia la escuadra lejana, fuera del alcance de Emiliano Martínez, para empatar 2-2.
«Vi el espacio y apunté al ángulo», explicó el propio jugador al describir la ejecución del disparo.
A pesar del golazo, Argentina ganó el partido 3-2 gracias a un autogol de D. Borges en el minuto 111 y avanzó a octavos de final. Cabo Verde quedó eliminado, pero el tanto de Lopes Cabral se convirtió en el legado más brillante de una participación histórica.
Al recibir el premio, el jugador no ocultó su emoción: «No sé cómo agradecerlo. Estoy muy emocionado y muy honrado».
Uno de los detalles más llamativos que reveló fue que el exlateral brasileño Marcelo le escribió personalmente para comunicarle que había votado su gol como el mejor del torneo. La reacción de Lopes Cabral fue de incredulidad absoluta: «¡No me lo puedo creer!».
La historia personal del jugador añade una dimensión de superación al galardón. Nacido el 18 de septiembre de 2002 en Róterdam, Países Bajos, de padres caboverdianos, Lopes Cabral se formó en las canteras de Feyenoord Rotterdam y FC Twente antes de recalar en el fútbol alemán. Según revelaron medios como Los Andes y El Español, en sus inicios en Alemania vivía en condiciones muy precarias, usando bolsas de basura como cortinas. En julio de 2025 fichó libre por el Estrela da Amadora de Portugal.
El contexto colectivo de la hazaña no es menor. Cabo Verde protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026, terminando invicta la fase de grupos del Grupo H con tres empates: 0-0 ante España en Atlanta, 2-2 ante Uruguay en Miami y 0-0 ante Arabia Saudita en Houston.
Con esos tres puntos, el archipiélago africano de apenas 600,000 habitantes clasificó como segundo del grupo y logró por primera vez en su historia superar la fase de grupos de un Mundial, en lo que era además su debut absoluto en la competición.
El gol de Lopes Cabral ante Argentina, elegido el mejor del torneo por la afición en la votación oficial de la FIFA, condensa en un solo disparo el espíritu de toda la campaña caboverdiana: un equipo pequeño, formado en su mayoría por jugadores de la diáspora africana en Europa, que plantó cara a los grandes y dejó una huella imborrable en la Copa del Mundo.
Preguntas frecuentes sobre el Gol del Mundial 2026 de Sidny Lopes Cabral
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el gol que ganó el Premio al Gol del Mundial 2026?
El gol de Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde ante Argentina fue seleccionado como el Gol del Mundial 2026. El tanto se produjo en el minuto 103 del partido de dieciseisavos de final, cuando Lopes Cabral empató el marcador con un remate espectacular desde fuera del área que superó al portero Emiliano Martínez.
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¿Cómo fue la trayectoria de Cabo Verde en el Mundial 2026?
Cabo Verde fue la gran revelación del Mundial 2026 al clasificar a la fase de eliminatorias en su debut absoluto. Terminaron invictos en la fase de grupos con empates ante España, Uruguay y Arabia Saudita. Sin embargo, fueron eliminados por Argentina en los dieciseisavos de final, a pesar del golazo de Sidny Lopes Cabral.
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¿Qué impacto tuvo el gol de Sidny Lopes Cabral en su carrera?
El gol de Sidny Lopes Cabral no solo le otorgó un reconocimiento global, sino que también destacó su historia personal de superación. Desde sus humildes comienzos en Alemania hasta su fichaje por el Estrela da Amadora de Portugal, el gol en el Mundial consolidó su reputación como un jugador talentoso y resiliente.
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¿Qué otros premios individuales se otorgaron en el Mundial 2026?
En el Mundial 2026, Rodri Hernández recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo. Además, Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro como máximo goleador, y Unai Simón recibió el Guante de Oro como mejor portero. Pau Cubarsí fue reconocido como el mejor jugador joven del torneo.
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