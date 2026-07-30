«Operación Tarjeta Roja»: DHS arrestó a más de 900 personas durante el Mundial de Fútbol

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció este miércoles que sus agentes arrestaron a 905 sospechosos de trata de personas y «rescataron» a 180 víctimas durante el Mundial de Fútbol FIFA 2026, en el mayor operativo antitrata desplegado en torno a un evento deportivo en el país.

Según el comunicado oficial del DHS, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), junto con el Centro DHS para Combatir la Trata de Personas y socios federales, estatales y locales, ejecutó la denominada «Operación Tarjeta Roja» en las 11 ciudades sede del torneo a lo largo de todo el evento.

De las 180 víctimas rescatadas, 150 eran adultos y 30 eran menores de edad.

La subsecretaria del DHS Lauren Bis resumió el alcance del operativo: «Mientras los estadounidenses y los visitantes internacionales disfrutaban del Mundial FIFA, los hombres y mujeres de ICE trabajaban activamente desmantelando redes de trata en las ciudades sede del torneo en todo el país».

«Las fuerzas del orden federal arrestaron a más de 900 sospechosos y rescataron a casi 200 víctimas. Bajo el presidente Trump y el secretario Mullin, estamos desmantelando las redes de trata de personas», concluyó la subsecretaria Bis.

Uno de los casos más graves fue el ejecutado el 24 de julio por HSI Dallas, que cumplimentó ocho órdenes de arresto federal contra operadores de una librería para adultos en Harry Hines Boulevard que funcionó como burdel encubierto durante más de 20 años.

La investigación, iniciada en 2023, determinó que miles de adultos y menores fueron vendidos para sexo comercial a través de ese negocio, con decenas de víctimas identificadas.

Una de esas víctimas fue asesinada en 2024; el responsable fue condenado a cadena perpetua.

Los cargos contra los detenidos en Dallas incluyen conspiración para cometer tráfico sexual, tráfico sexual mediante fuerza, fraude y coerción, y conspiración para lavar instrumentos monetarios.

El 23 de junio, HSI San Francisco, junto al FBI y la Policía de San Francisco, rescató a dos menores víctimas de trata; una de ellas había sido reportada como desaparecida en Bakersfield, California, en noviembre de 2025.

Entre las ciudades con mayor número de detenciones destacaron Miami-Dade, con aproximadamente 190 arrestos, y Atlanta, con 153, de los cuales 13 correspondieron a cargos de trata y 11 a explotación infantil.

En Tennessee, tres cubanos fueron arrestados el 14 de julio en el condado de Sumner como parte del mismo operativo, con nueve posibles víctimas identificadas.

Más allá de la trata, el DHS reportó otros resultados de seguridad durante el torneo: el decomiso de más de 700 drones no autorizados junto al FBI, más de 19,000 inspecciones de vehículos en accesos a estadios y la incautación de más de 473,000 artículos de mercancía falsificada de la FIFA con un valor estimado superior a los 33 millones de dólares.

La administración Trump desplegó agentes de ICE y HSI en todas las sedes desde el inicio del torneo, el 11 de junio, con el objetivo declarado de actuar ante delitos graves sin realizar redadas migratorias masivas.