Experto despeja temor de cubanos tras sismo en República Dominicana

Vídeos relacionados:
El sismólogo cubano Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba, salió este viernes a desmentir las alarmas que circulan en redes sociales sobre supuestos terremotos inminentes y tsunamis en la fosa de Bartlett y el mar Caribe, en un mensaje público en Facebook motivado por la avalancha de consultas que recibió de ciudadanos preocupados.
El especialista fue categórico: «Ninguna de estas alertas o alarmas de terremotos han sido emitidas por una institución científica que se dedique al estudio o investigación de la sismicidad de Cuba o el Caribe».
Arango también cuestionó la credibilidad de quienes difunden esas predicciones: «Ninguno de los que se dedican a estas alarmas son sismólogos, que yo conozca. No aparece ningún nombre de prestigio, con sus artículos publicados sobre pronóstico de terremotos».
El sismólogo explicó que existe una diferencia esencial entre la preparación ciudadana y la difusión de pronósticos sin respaldo: «Estar preparados y conocer que vivimos en una zona sísmica es una cosa y ponerse a pronosticar terremotos y tsunamis para alarmar a la población es otra cosa».
Como referencia para la población, Arango precisó que, de existir un peligro real, «los primeros que informarían a la población serían el CENAIS y la Defensa Civil Nacional».
El pánico que motivó la publicación tiene un contexto sísmico concreto. El 24 de junio, dos terremotos de magnitudes 7.1 y 7.5 sacudieron la costa norte de Venezuela, provocando el colapso de edificios en Caracas, más de 100 muertos y una alerta de tsunami para varios países del Caribe que fue posteriormente cancelada.
Este viernes, un sismo de magnitud 5.0 con epicentro a 58 km al sur de Boca de Yuma, en La Altagracia, se sintió en el este de República Dominicana, sumando otro episodio a la cadena de actividad sísmica regional que alimenta la desinformación.
A esa secuencia se añade el sismo de magnitud 6.2 que sacudió Pinar del Río el 8 de junio, que también generó rumores falsos sobre alertas de tsunami para el oriente de Cuba y Florida.
Entre las publicaciones que circulan en redes sociales y que Arango adjuntó como ejemplo figuran infografías que alertan sobre un «Caribe en alerta: Oriente cubano debe prepararse», con mapas del mar Caribe y un zoom sobre las provincias orientales de la isla, y capturas de cuentas como @focepointreal que anuncian alertas en varios países de la región.
No es la primera vez que el sismólogo interviene para frenar la desinformación. En noviembre de 2024 también desmintió teorías de geólogos extranjeros tras los terremotos de Pilón, en Granma, y en 2025 informó que Cuba registró más de 3,000 terremotos en el primer semestre de ese año.
La fosa de Bartlett, también llamada fosa de Caimán, es el punto más profundo del mar Caribe con 7,686 metros y representa el mayor riesgo sísmico para Cuba por su cercanía al oriente de la isla, donde Santiago de Cuba registra entre 10 y 15 sismos perceptibles al año, la mayor frecuencia del país según el CENAIS.
Preguntas frecuentes sobre sismos en Cuba y el Caribe
CiberCuba te lo explica:
¿Existe un riesgo real de terremotos y tsunamis en Cuba tras los recientes sismos en el Caribe?
Actualmente, no existe un riesgo inminente de terremotos y tsunamis en Cuba avalado por instituciones científicas. Según el sismólogo cubano Enrique Diego Arango Arias, las alertas de terremotos inminentes que circulan en redes sociales no tienen respaldo científico. En caso de peligro real, el CENAIS y la Defensa Civil Nacional serían los primeros en informar a la población.
Publicidad
¿Cómo afecta la actividad sísmica en el Caribe a la percepción de riesgo en Cuba?
La reciente actividad sísmica en el Caribe, con eventos significativos en Venezuela y República Dominicana, ha incrementado la preocupación y desinformación en Cuba. Sin embargo, los expertos enfatizan la importancia de estar informados por canales oficiales y no dejarse llevar por rumores sin base científica.
Publicidad
¿Qué instituciones son responsables de informar sobre sismos en Cuba?
El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) y la Defensa Civil Nacional son las principales instituciones responsables de informar a la población cubana sobre sismos y posibles alertas relacionadas. Estas entidades emiten comunicados oficiales en caso de eventos sísmicos significativos.
Publicidad
¿Qué medidas de precaución deben tomar los cubanos ante la actividad sísmica?
Ante la actividad sísmica, es crucial que los cubanos se mantengan informados a través de canales oficiales y sigan las orientaciones de Protección Civil. Esto incluye permanecer atentos a las actualizaciones de CENAIS y revisar estructuras vulnerables en sus hogares y comunidades.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.