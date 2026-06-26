Experto despeja temor de cubanos tras sismo en República Dominicana

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El sismólogo cubano Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba, salió este viernes a desmentir las alarmas que circulan en redes sociales sobre supuestos terremotos inminentes y tsunamis en la fosa de Bartlett y el mar Caribe, en un mensaje público en Facebook motivado por la avalancha de consultas que recibió de ciudadanos preocupados.

El especialista fue categórico: «Ninguna de estas alertas o alarmas de terremotos han sido emitidas por una institución científica que se dedique al estudio o investigación de la sismicidad de Cuba o el Caribe».

Arango también cuestionó la credibilidad de quienes difunden esas predicciones: «Ninguno de los que se dedican a estas alarmas son sismólogos, que yo conozca. No aparece ningún nombre de prestigio, con sus artículos publicados sobre pronóstico de terremotos».

El sismólogo explicó que existe una diferencia esencial entre la preparación ciudadana y la difusión de pronósticos sin respaldo: «Estar preparados y conocer que vivimos en una zona sísmica es una cosa y ponerse a pronosticar terremotos y tsunamis para alarmar a la población es otra cosa».

Como referencia para la población, Arango precisó que, de existir un peligro real, «los primeros que informarían a la población serían el CENAIS y la Defensa Civil Nacional».

Captura de Facebook

El pánico que motivó la publicación tiene un contexto sísmico concreto. El 24 de junio, dos terremotos de magnitudes 7.1 y 7.5 sacudieron la costa norte de Venezuela, provocando el colapso de edificios en Caracas, más de 100 muertos y una alerta de tsunami para varios países del Caribe que fue posteriormente cancelada.

Este viernes, un sismo de magnitud 5.0 con epicentro a 58 km al sur de Boca de Yuma, en La Altagracia, se sintió en el este de República Dominicana, sumando otro episodio a la cadena de actividad sísmica regional que alimenta la desinformación.

A esa secuencia se añade el sismo de magnitud 6.2 que sacudió Pinar del Río el 8 de junio, que también generó rumores falsos sobre alertas de tsunami para el oriente de Cuba y Florida.

Entre las publicaciones que circulan en redes sociales y que Arango adjuntó como ejemplo figuran infografías que alertan sobre un «Caribe en alerta: Oriente cubano debe prepararse», con mapas del mar Caribe y un zoom sobre las provincias orientales de la isla, y capturas de cuentas como @focepointreal que anuncian alertas en varios países de la región.

No es la primera vez que el sismólogo interviene para frenar la desinformación. En noviembre de 2024 también desmintió teorías de geólogos extranjeros tras los terremotos de Pilón, en Granma, y en 2025 informó que Cuba registró más de 3,000 terremotos en el primer semestre de ese año.

La fosa de Bartlett, también llamada fosa de Caimán, es el punto más profundo del mar Caribe con 7,686 metros y representa el mayor riesgo sísmico para Cuba por su cercanía al oriente de la isla, donde Santiago de Cuba registra entre 10 y 15 sismos perceptibles al año, la mayor frecuencia del país según el CENAIS.