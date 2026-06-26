Bebé de 18 días y su madre son rescatados con vida tras más de 24 horas bajo escombros en Venezuela

Un bebé de apenas 18 días de nacido y su madre sobrevivieron sepultados durante más de 32 horas bajo los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira, Venezuela, en uno de los rescates más emotivos registrados tras los devastadores terremotos que sacudieron el país el miércoles 24 de junio.

El pequeño Juan David fue extraído con vida alrededor de las 11 de la noche del jueves 25 de junio, en la urbanización Playa Grande, en Catia La Mar. Su madre, Dayana Patiño, fue rescatada aproximadamente una hora después, ya en la madrugada de este viernes, según reportó El Heraldo de Colombia.

Ambos fueron trasladados a la Clínica El Ávila, en Caracas, donde los médicos confirmaron que se encontraban estables y sin ningún tipo de fractura.

El rescate fue posible gracias a la determinación del esposo y los hermanos de Dayana, quienes no abandonaron la búsqueda en ningún momento, junto a vecinos voluntarios que removieron los escombros manualmente con tobos y cavas.

La creadora de contenido Andreina Quintero, quien documentó el operativo, explicó que las voces del bebé y su madre se escuchaban entre los escombros, lo que permitió orientar a los rescatistas.

«Vinieron diferentes personas y voluntarios que ayudaron a sacarlos con tobos y cavas para remover los escombros. A las 11 de la noche fue rescatado el bebé y en la madrugada lograron sacar a la mamá», relató.

Los videos del rescate se difundieron masivamente en redes sociales.

En uno de ellos se ve al padre recibir a Juan David entre lágrimas; en otro, se escuchan las voces de quienes acompañaron a Dayana en sus últimos momentos bajo los escombros: «Hermana, te amo, lo logramos. Gloria a Dios, la gloria es para Dios, lo logramos».

El rescate de madre e hijo se convirtió en uno de los símbolos de esperanza en medio de una catástrofe de proporciones históricas.

Los dos sismos del 24 de junio —de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia— fueron catalogados por el Servicio Geológico de Estados Unidos como los más potentes registrados en Venezuela desde 1900.

El estado La Guaira resultó ser la zona más devastada, con 383 edificaciones afectadas total o parcialmente. La gobernadora declaró el estado de desastre natural y la zona fue militarizada.

Las cifras de víctimas no han dejado de crecer desde entonces. El balance oficial de este viernes, dado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ascendió a 920 fallecidos, más de 3,360 heridos y 4,000 damnificados.

La ONU estimó que hasta 50,000 personas podrían estar desaparecidas y que 6,76 millones resultaron afectadas por el desastre.

Más de 200 réplicas se han registrado desde los sismos iniciales, y rescatistas de 16 países —entre ellos Estados Unidos, España, Francia y Colombia— continúan trabajando entre los escombros.

«Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio», declaró Jorge Rodríguez este viernes.