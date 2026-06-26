Arrestan a hombre en Miami acusado de brutal ataque contra su pareja tras una ruptura

Leisnier Mauri Garcia Foto © Facebook / Broward County Mugshots

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Leisnier Mauri Garcia, de 40 años, fue detenido este jueves en Miami acusado de intento de asesinato después de apuñalar 34 veces a su novia la noche del domingo, momentos después de que ella le comunicara que quería terminar la relación.

Según el informe de arresto del Departamento de Policía de Miami, recogido por Local 10 News, el ataque ocurrió alrededor de las 11:50 p.m. del domingo 22 de junio en el vecindario de Coral Gate, en el bloque 3400 de Southwest 16th Terrace, dirección que coincide con el domicilio registrado del acusado.

La secuencia de los hechos comenzó mientras la pareja se dirigía a un restaurante. Garcia vio un mensaje de texto en el teléfono de su novia, enviado por el padre del hijo de ella, lo que desató una discusión. Fue entonces cuando la víctima le dijo que quería separarse.

Tras el altercado, ambos fueron a un Airbnb a recoger sus pertenencias. Al regresar al vehículo, Garcia alegó haber olvidado algo dentro y volvió a entrar.

Cuando regresó al automóvil, insistió en sentarse en el asiento trasero, algo que la víctima describió como inusual porque él siempre se sentaba adelante.

Lo que siguió quedó documentado en el informe policial: «Sin previo aviso, (Garcia) sacó un cuchillo del asiento trasero y comenzó a apuñalarla repetidamente por la espalda. La víctima abrió de inmediato la puerta del conductor para intentar escapar del ataque. Salió del vehículo mientras le suplicaba a (Garcia) que se detuviera».

La mujer recibió 34 heridas de arma blanca en la parte superior del cuerpo, diez de ellas en el cuello. Fue trasladada al Jackson Memorial Hospital, donde recibió atención médica.

La víctima declaró a los investigadores que la relación, iniciada en diciembre de 2025, era «generalmente buena», aunque reconoció que en ocasiones Garcia «se volvía agresivo» con ella.

Además, señaló que este no fue el primer episodio de violencia: durante una ruptura anterior de aproximadamente dos meses, él también intentó agredirla.

La policía localizó a Garcia el jueves poco antes de las 2 p.m. en el área de Northwest Fourth Terrace y 36th Court, en el barrio de Little Havana.

Presentaba laceraciones en las manos y fue trasladado al Jackson Memorial Hospital antes de quedar bajo custodia. Se negó a hablar con los investigadores.

No es la primera vez que Garcia enfrenta cargos penales. Según registros de arrestos del Condado de Broward, en agosto de 2025 fue detenido por robo mayor entre $750 y $5,000, falsificación de registro público y fraude, con fianzas de $2,500 por cada cargo.

Este tipo de agresiones contra parejas sentimentales se repite con preocupante frecuencia en el área metropolitana de Miami.

En casos anteriores, un cubano en Miami fue arrestado por agredir a su exnovia en circunstancias similares, y otro hombre fue detenido en Hialeah por golpear a su novia con un bate en presencia de una menor.

Garcia permanece recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con fianza pendiente de fijación, según los registros del condado de Miami-Dade.