«¡Nos están matando!»: Dos estremecedores feminicidios elevan a 46 las víctimas en Cuba este año

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) confirmó este domingo dos nuevos feminicidios en Cuba, elevando a 46 el total de casos registrados en lo que va del año.

Según informó la organización en sus redes sociales, las víctimas son Adis Glennis Rodríguez Mulet, de 34 años y con siete meses de embarazo; y Ana Luisa Baños González (46 años), conocida como «La China», ambas asesinadas presuntamente por sus respectivas parejas.

«Lamentamos dos nuevos feminicidios en Cuba, donde se siguen denunciando numerosos casos a pesar de la extrema desconexión y apagones, que revelan que muchas muertes más quedan en el silencio de los días sin luz eléctrica», señaló OGAT al dar a conocer los casos.

Adis Glennis: Denunció, buscó refugio y fue localizada por su agresor

Adis Glennis Rodríguez Mulet -conocida como «Adita»- murió el 29 de julio en Bayamo, provincia Granma, como consecuencia de los golpes que le habría propinado su pareja.

La víctima había denunciado previamente las agresiones y buscado protección ante las autoridades, pero sus denuncias no fueron atendidas de manera adecuada.

Se había refugiado en la vivienda familiar para escapar de los maltratos, pero su agresor la localizó allí.

Sufrió una contusión abdominopélvica con desgarro del hilio del bazo y hemoperitoneo de aproximadamente dos litros de sangre, fue sometida a una laparotomía exploradora de urgencia y murió por fallo múltiple de órganos.

Adis Glennis Rodríguez Mulet, la cubana que fue víctima mortal de violencia de género con siete meses de embarazo (Foto: Facebook)

La bebé que esperaba tampoco sobrevivió. Adis deja un hijo menor de edad.

OGAT fue categórico: «Este caso evidencia, una vez más, las graves fallas en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista. Adis había abandonado el entorno de violencia y se encontraba refugiada junto a su familia cuando fue localizada por su agresor. Su feminicidio y la muerte de la hija que gestaba eran evitables».

Este crimen es el segundo feminicidio de una mujer embarazada documentado en Cuba en menos de tres semanas. El primero fue el de Yeni María Peñas Leyva, de 23 años, asesinada el 13 de julio en Las Tunas, presuntamente por su expareja.

Ana Luisa Baños González: Asesinada el 14 de julio en Pinar del Río

El observatorio registra también el feminicidio de Ana Luisa Baños González, ocurrido el 14 de julio en el Paso Real de San Diego, en el municipio Los Palacios, en Pinar del Río.

Era madre de tres hijos adultos y fue asesinada presuntamente por su pareja.

Previamente OGAT había solicitado en redes apoyo ciudadano para completar los datos del registro de este caso, ya que no son públicos.

«Estas muertes prevenibles ponen claramente en evidencia la urgencia de refugios en Cuba, para la protección de las mujeres, sus hijos, familias y la propia comunidad. Frente a un feminicida, se necesitan estructuras especializadas en la protección», concluyó el observatorio, que cerró su publicación con un llamado urgente: «¡Nos están matando!».

Sin refugios, sin ley, sin protección

Ambos crímenes se producen en un contexto de escalada alarmante. Hasta el 1 de agosto, OGAT contabiliza 46 feminicidios, 19 intentos y dos asesinatos de hombres por violencia feminicida en Cuba durante 2026.

La cifra de víctimas mortales representa un aumento de aproximadamente 112 % respecto al mismo período de 2025.

Desde que inició su monitoreo en 2019, el observatorio ha documentado 359 feminicidios en la isla.

El patrón es consistente: el 83.3 % de los casos son perpetrados por parejas o exparejas; el 64.6 % con armas blancas y el 62.5 % ocurren en el propio hogar de la víctima.

Cuba carece de una ley integral contra la violencia de género. El Código Penal vigente desde 2022 no tipifica el feminicidio como delito autónomo y la Asamblea Nacional rechazó una enmienda para incluirlo como figura penal independiente. La normativa específica no aparece en el cronograma legislativo hasta 2028.

El país tampoco cuenta con refugios especializados para mujeres en riesgo.

Tras el cierre del Observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba en abril por falta de recursos, OGAT es el único observatorio independiente activo que realiza este seguimiento en la isla.