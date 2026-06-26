DHS pide que no liberen a cubano acusado de grave delito contra mujer en Miami

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos informó este jueves que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria contra el cubano Yusel Keoma Pérez-Leyva, de 42 años, y solicitó a las autoridades de Florida que no sea puesto en libertad una vez concluya el proceso judicial que enfrenta por presunto secuestro y agresión sexual contra una mujer en Miami, según informó Fox News.
Pérez-Leyva fue arrestado el pasado 18 de junio en Doral, luego de que una mujer denunciara haber sido drogada y agredida sexualmente tras salir de una discoteca de Miami Beach durante la madrugada del 4 de junio.
Según el informe de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, la víctima despertó horas después en la sala de emergencias del HCA Florida Palm Lakes, en Hialeah, sin recordar cómo había llegado hasta allí.
«Ella cree que fue drogada... como resultado, perdió el conocimiento y solo recuerda haber salido del club nocturno... Cree que fue violada», señala el reporte policial.
La investigación incluye imágenes de cámaras de vigilancia que, según las autoridades, muestran al acusado cargando a la mujer, aparentemente inconsciente, hasta un apartamento ubicado en las cercanías de Miami Lakes.
Durante el interrogatorio, detectives de la Oficina de Víctimas Especiales indicaron que Pérez-Leyva reconoció haber recogido a la mujer mientras trabajaba como conductor de Uber y admitió haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando se encontraba en estado de ebriedad.
El cubano enfrenta dos cargos por delitos graves de primer grado: secuestro, que puede ser castigado con cadena perpetua, y agresión sexual contra una víctima físicamente incapacitada, delito que contempla una pena de hasta 30 años de prisión.
El pasado 20 de junio, un juez le negó la libertad bajo fianza y ordenó que permanezca detenido mientras continúa el proceso judicial. La lectura formal de cargos está prevista para el 9 de julio ante el juez de circuito de Miami-Dade Alberto Milian.
En un comunicado, la subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, afirmó que el acusado ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Arizona en 2021 y responsabilizó a la administración del expresidente Joe Biden de haber permitido su permanencia en el país.
«Este inmigrante ilegal de Cuba está acusado de violar y secuestrar a una mujer en Miami. ICE ha emitido una orden de detención en su contra y, debido a la cooperación de Florida con ICE, será transferido a la custodia de esa agencia y no volverá a ser liberado en las comunidades estadounidenses», declaró.
De acuerdo con el DHS, ICE solicitó formalmente al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade que notifique a las autoridades migratorias antes de cualquier eventual liberación del acusado, para que pueda ser puesto bajo custodia federal.
Florida mantiene acuerdos de cooperación con ICE y suele cumplir las órdenes de detención migratoria emitidas por la agencia federal, a diferencia de otras jurisdicciones conocidas como "ciudades santuario".
El caso se suma a otros procesos registrados en los últimos años en el sur de Florida contra conductores de plataformas de transporte acusados de delitos sexuales contra pasajeras, entre ellos los de Yaroslandys Elozegui Romero, Yadir Alejandro Góngora y Wilder Ariel Sosa Olivero, todos arrestados en investigaciones independientes.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Yusel Keoma Pérez-Leyva y delitos de conductores en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Qué cargos enfrenta Yusel Keoma Pérez-Leyva en Florida?
Yusel Keoma Pérez-Leyva enfrenta cargos por secuestro y agresión sexual contra una mujer en Miami. Estos delitos son considerados graves y, bajo las leyes de Florida, pueden resultar en cadena perpetua y hasta 30 años de prisión, respectivamente.
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¿Por qué el DHS solicita que Pérez-Leyva no sea liberado tras su juicio?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha emitido una orden de detención migratoria contra Pérez-Leyva debido a que ingresó ilegalmente a Estados Unidos. El DHS quiere asegurar que sea transferido a custodia federal y no liberado en la comunidad, dado su estatus migratorio irregular y los cargos graves que enfrenta.
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¿Qué evidencia existe contra Yusel Pérez-Leyva?
Las autoridades poseen imágenes de cámaras de vigilancia que muestran a Pérez-Leyva llevando a la víctima aparentemente inconsciente a un apartamento. Además, durante el interrogatorio, Pérez-Leyva admitió haber recogido y tenido relaciones sexuales con la víctima mientras ella estaba en estado de ebriedad.
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¿Cómo afecta este caso a la percepción de conductores de Uber y Lyft en Florida?
El caso de Pérez-Leyva se suma a otros incidentes similares en el sur de Florida, donde conductores de plataformas como Uber y Lyft han sido acusados de delitos sexuales. Estos casos han generado preocupación en torno a la seguridad de los pasajeros y han llevado a un mayor escrutinio sobre los antecedentes de los conductores de estas plataformas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.