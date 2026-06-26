DHS pide que no liberen a cubano acusado de grave delito contra mujer en Miami

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos informó este jueves que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria contra el cubano Yusel Keoma Pérez-Leyva, de 42 años, y solicitó a las autoridades de Florida que no sea puesto en libertad una vez concluya el proceso judicial que enfrenta por presunto secuestro y agresión sexual contra una mujer en Miami, según informó Fox News.

Pérez-Leyva fue arrestado el pasado 18 de junio en Doral, luego de que una mujer denunciara haber sido drogada y agredida sexualmente tras salir de una discoteca de Miami Beach durante la madrugada del 4 de junio.

Según el informe de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, la víctima despertó horas después en la sala de emergencias del HCA Florida Palm Lakes, en Hialeah, sin recordar cómo había llegado hasta allí.

«Ella cree que fue drogada... como resultado, perdió el conocimiento y solo recuerda haber salido del club nocturno... Cree que fue violada», señala el reporte policial.

La investigación incluye imágenes de cámaras de vigilancia que, según las autoridades, muestran al acusado cargando a la mujer, aparentemente inconsciente, hasta un apartamento ubicado en las cercanías de Miami Lakes.

Durante el interrogatorio, detectives de la Oficina de Víctimas Especiales indicaron que Pérez-Leyva reconoció haber recogido a la mujer mientras trabajaba como conductor de Uber y admitió haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando se encontraba en estado de ebriedad.

El cubano enfrenta dos cargos por delitos graves de primer grado: secuestro, que puede ser castigado con cadena perpetua, y agresión sexual contra una víctima físicamente incapacitada, delito que contempla una pena de hasta 30 años de prisión.

El pasado 20 de junio, un juez le negó la libertad bajo fianza y ordenó que permanezca detenido mientras continúa el proceso judicial. La lectura formal de cargos está prevista para el 9 de julio ante el juez de circuito de Miami-Dade Alberto Milian.

En un comunicado, la subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, afirmó que el acusado ingresó ilegalmente a Estados Unidos por Arizona en 2021 y responsabilizó a la administración del expresidente Joe Biden de haber permitido su permanencia en el país.

«Este inmigrante ilegal de Cuba está acusado de violar y secuestrar a una mujer en Miami. ICE ha emitido una orden de detención en su contra y, debido a la cooperación de Florida con ICE, será transferido a la custodia de esa agencia y no volverá a ser liberado en las comunidades estadounidenses», declaró.

De acuerdo con el DHS, ICE solicitó formalmente al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade que notifique a las autoridades migratorias antes de cualquier eventual liberación del acusado, para que pueda ser puesto bajo custodia federal.

Florida mantiene acuerdos de cooperación con ICE y suele cumplir las órdenes de detención migratoria emitidas por la agencia federal, a diferencia de otras jurisdicciones conocidas como "ciudades santuario".

El caso se suma a otros procesos registrados en los últimos años en el sur de Florida contra conductores de plataformas de transporte acusados de delitos sexuales contra pasajeras, entre ellos los de Yaroslandys Elozegui Romero, Yadir Alejandro Góngora y Wilder Ariel Sosa Olivero, todos arrestados en investigaciones independientes.