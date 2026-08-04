Abogado cree que esta semana puede haber buenas noticias para los I-220A

El abogado de inmigración Willy Allen adelantó esta semana que podrían llegar buenas noticias para los cubanos portadores del documento I-220A antes de este miércoles, aunque aclaró que no cuenta con una fuente contrastada y que prefiere esperar a confirmar antes de hacer un anuncio formal.

La declaración la hizo durante el programa conducido por Tania Costa, donde la presentadora resumió la posición del letrado: «Ya ha dicho que puede ser que tengamos noticias de los I-220A, pero que él no tiene una fuente contrastada, que prefiere esperar a ver si pasa de aquí al miércoles. Vamos a cruzar los dedos».

El propio Allen expresó su preferencia por que sea la abogada Liudmila Marcelo quien dé la noticia si finalmente se confirma. «En realidad, si algo pasa, yo prefiero que Liudmila Marcelo tenga el placer de contártelo. Ella lo cuenta mejor. Ella es más dulce, más decente, más agradable», dijo.

El anticipo generó expectativa entre miles de cubanos que siguen de cerca cualquier avance en este largo proceso migratorio. El I-220A es una orden de libertad bajo supervisión emitida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que permite a una persona permanecer fuera de custodia mientras su caso sigue abierto, pero no se considera como parole ni como una admisión formal en Estados Unidos, algo que se está analizando en la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Esa distinción es clave: la Ley de Ajuste Cubano exige haber sido «admitido o recibido con parole» para solicitar la residencia permanente tras un año y un día en el país, lo que deja a los portadores del I-220A en un limbo migratorio.

El panorama legal más reciente incluye un fallo del 11.º Circuito del 23 de febrero de 2026 que anuló decisiones previas de la Junta de Apelaciones de Inmigración y devolvió los expedientes para nueva revisión, con efecto vinculante en Florida, Georgia y Alabama, pero sin ordenar residencia automática.

En julio de 2026, jueces en Orlando, Nueva Orleans y San Antonio concedieron residencia a algunos cubanos con I-220A, pero el gobierno federal apeló esas decisiones de inmediato, dejándolas en suspenso.

A esa presión judicial se suma una nueva carga procesal. Desde el 1 de agosto de 2026 entró en vigor una regla federal que envía directamente a Corte de inmigración a muchos cubanos con I-220A sin entrevista previa con un oficial de asilo.

En cuanto a los plazos, Allen había estimado en julio de 2026 que una decisión definitiva de la Junta de Apelaciones de Inmigración podría llegar entre octubre y noviembre de ese año, mientras que Luzmila Marcelo proyectaba una resolución entre enero y febrero de 2027.

También ese 1 de agosto, la congresista María Elvira Salazar lanzó una advertencia a los cubanos con I-220A sobre intentos de falsificar documentos o conseguir un parole a través de notarios.

Mientras la comunidad espera, Allen dejó un mensaje de paciencia para quienes ya recibieron el acuse de recibo de su solicitud de residencia: «Si le llegó el recibo, la residencia. Respire profundo y tenga paciencia».