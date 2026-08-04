Abogado Willy Allen, sobre deportaciones de cubanos a Uruguay: «Es relativamente inteligente»

El abogado de inmigración Willy Allen calificó como una «movida relativamente inteligente» la posibilidad de que la Administración Trump negocie con Uruguay para enviar allí a cubanos deportados que Washington no puede repatriar directamente a la isla. Así lo explicó en declaraciones realizadas este lunes durante su programa semanal en CiberCuba.

Según informó el New York Times el 29 de julio, funcionarios del Departamento de Estado llevan meses en conversaciones con la Cancillería uruguaya para un acuerdo de ese tipo. Asuntos Exteriores de Uruguay confirmó un «diálogo abierto», aunque aclaró que no hay acuerdo cerrado ni cifras públicas.

Allen explicó por qué Uruguay no es comparable a otros destinos de deportación: «No es lo mismo que te deporten a Ecuador a que te deporten a Uruguay», señaló, destacando que el país sudamericano cuenta con una democracia estable, una economía relativamente sólida y se ha convertido en «el banquero de América Latina y hasta de Europa y del Medio Oriente, porque es un lugar seguro para la banca».

El argumento central del abogado para calificar esta opción como una "movida de inteligente" es el vínculo histórico entre Uruguay y la comunidad cubana. «Uruguay ha sido un país que ha recibido decenas de miles de cubanos», afirmó, recordando que durante años la ruta migratoria cubana pasaba por Brasil o Ecuador antes de cruzar a Uruguay.

Ese arraigo tiene expresiones concretas. Tania Costa mencionó que hay «una cubana que está en el Parlamento de Uruguay». Se trata de Leydis Aguilera, ingeniera cubana radicada en el país desde hace 16 años, quien asumió como diputada suplente del Partido Nacional el 10 de marzo de 2026, convirtiéndose en la primera legisladora de origen cubano en la historia del Parlamento uruguayo.

El abogado también advirtió que ha tenido clientes cubanos cuyas solicitudes de asilo en EE.UU. se complicaron precisamente porque habían vivido dos años en Uruguay con posibilidad legal de trabajar y residir allí, lo que debilitaba su argumento de persecución.

Sin embargo, Allen fue claro en que las negociaciones no están cerradas. También mencionó que se estaría considerando incluir a Costa Rica y República Dominicana en esquemas similares.

Desde el punto de vista legal, el abogado anticipó impugnaciones judiciales al mecanismo. «Yo creo que el ACA eventualmente se va a determinar en las Cortes Federales que es ilegal. Porque tú estás pidiendo asilo en los Estados Unidos y Estados Unidos debe de adjudicar tu asilo antes de mandarte a un tercer país», sostuvo.

La política de deportaciones a terceros países impulsada por la administración Trump ya ha utilizado destinos como El Salvador, Sudán del Sur, Esuatini, Ruanda y Nicaragua. En el caso cubano, la dificultad de repatriar directamente a la isla ha llevado a Washington a explorar alternativas como la que ahora se negocia con Montevideo.

Para Allen, la ecuación es pragmática: «La gente lo que quiere es quedarse en Estados Unidos. Pero una vez que ya no te puedes quedar, entre ir a México o Ecuador o volver a Cuba, yo creo que Uruguay es una buena opción».