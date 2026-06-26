Díaz-Canel usa el caso Maduro para justificar su desconfianza hacia Trump

Miguel Díaz-Canel recurrió a la captura de Nicolás Maduro y a los ataques contra Irán como argumentos centrales para explicar por qué desconfía de cualquier proceso de negociación con la administración Trump, en una entrevista concedida al periodista Roberto Cavada del Grupo de Comunicaciones Corripio de República Dominicana, realizada el 19 de junio en el Palacio de la Revolución y emitida el 24 de junio.

El gobernante cubano fue directo al señalar el patrón que, según él, define la conducta de Washington: «Cuando se suponía que estaba un proceso de diálogo con Venezuela, agredió a Venezuela y secuestró al presidente y a su esposa y lo extrajo del país en una acción que es totalmente ilegal y en contra del derecho internacional. Cuando se suponía que estaban en un diálogo con la República Islámica de Irán, atacó a Irán».

A esos dos casos sumó los precedentes de Irak, Libia y Siria, así como el apoyo estadounidense a Israel en Gaza, para concluir que «todos esos elementos también crean mucha desconfianza en el pueblo cubano y a la hora de hacer cualquier tipo de negociación».

El contexto que rodea esas declaraciones es de máxima tensión. La Operación Absolute Resolve del 3 de enero de 2026 capturó a Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas mediante fuerzas especiales del Ejército estadounidense, con un saldo de al menos 40 militares y cuatro civiles venezolanos muertos. Díaz-Canel invoca ese episodio como prueba de que Washington puede dialogar y atacar simultáneamente.

A pesar de esa desconfianza declarada, el gobernante cubano afirmó que La Habana mantiene abierto un canal de comunicación con Estados Unidos, aunque advirtió que las condiciones son innegociables: «No se puede conversar ni negociar bajo presión, sin presiones y mucho menos condicionando el diálogo a un cambio de nuestro sistema político o a un cambio que tenga que ver con nuestra soberanía, con nuestra independencia, con nuestra autodeterminación».

El régimen también rechazó que las 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional el 19 de junio —el mayor paquete de reformas desde el Período Especial, que incluye banca privada, franquicias extranjeras y casas de cambio privadas— sean una concesión a las presiones de Trump. «Trump no manda en Cuba, ni el gobierno norteamericano manda en Cuba. Cuba es soberana», afirmó Díaz-Canel, quien describió las reformas como «soluciones cubanísimas, totalmente cubanas» fruto de un debate interno de entre 10 y 15 años.

Cuando el periodista le preguntó si, dado que las medidas son «inteligentes», habría mejores relaciones —en alusión a declaraciones del vicepresidente JD Vance del 18 de junio, quien dijo que si Cuba tomaba «decisiones inteligentes» habría «una relación mucho mejor»—, Díaz-Canel respondió sin ambigüedad: «Yo creo que ellos nunca van a entender lo que hacemos ni nunca van a aceptar lo que hacemos, porque ellos lo que aspiran es a una Cuba que sea totalmente dependiente de los Estados Unidos y que sea una Cuba totalmente privatizada».

Sobre la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria anunciada por Washington, Díaz-Canel la calificó de «chiste» y señaló que no ha llegado nada a la isla, que no se distribuirá hasta después de septiembre y que no incluye medicamentos ni alimentos, los dos productos más escasos en Cuba.

El gobernante también admitió que el peligro de una agresión militar es real: «El peligro de agresión militar de Estados Unidos hacia Cuba está latente. Está latente, sobre todo porque ellos constantemente en su retórica lo manipulan, lo expresan». Esa advertencia se produce semanas después de que el secretario de Guerra Pete Hegseth confirmara desde el CENTCOM que una operación de «captura o eliminación» contra Díaz-Canel «sigue siendo una opción».

Díaz-Canel cerró su postura con una frase que resume la estrategia del régimen ante la presión de Washington: «Nosotros planteando nuestra disposición para dialogar, mostrando nuestra disposición para dialogar, también nos estamos preparando para que no haya sorpresa ni derrota».