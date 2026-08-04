Departamento de Estado: «La crisis humanitaria en Cuba es un resultado directo del régimen»

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, respondió el lunes a las acusaciones de Miguel Díaz-Canel y declaró a NBC 6 que «la crisis que estamos viendo en la isla es un resultado directo del régimen cubano, su modelo económico que no funciona y su propia incompetencia».

Las declaraciones llegan después de que Miguel Díaz-Canel acusara a Washington de sostener «una política de máxima asfixia económica contra el pueblo cubano». El mandatario hizo esas afirmaciones durante el acto por el aniversario del asalto al cuartel Moncada, donde responsabilizó al embargo estadounidense de las muertes y la miseria que golpean a Cuba.

Pigott citó una frase del secretario de Estado Marco Rubio: «lo único peor que un comunista es un comunista incompetente, y ese es el régimen que estamos viendo en Cuba».

El portavoz fue directo al señalar la responsabilidad del gobierno cubano: «Lo que nos preocupa es que estamos viendo un régimen dedicado a saquear los recursos del pueblo cubano para llenar sus propios bolsillos».

Ante la narrativa oficial de La Habana, que atribuye la crisis al embargo, Pigott recordó que «siempre han existido excepciones dentro del embargo para que alimentos y medicinas lleguen al pueblo cubano».

La ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba

El portavoz reafirmó que «Estados Unidos está del lado del pueblo cubano» y detalló que Washington ha comprometido hasta 100 millones de dólares en asistencia humanitaria, distribuidos a través de terceros como la Iglesia Católica, Cáritas Cuba y organizaciones no gubernamentales independientes, sin que el gobierno cubano actúe como intermediario.

El paquete, anunciado formalmente por Rubio el 8 de mayo de 2026, se estructura en 60 millones de dólares destinados a la Iglesia Católica y 40 millones para ONG independientes.

El primer envío formal de esa ayuda —18 toneladas de alimentos e insumos de higiene— salió de Miami el 21 de julio, coordinado con Catholic Relief Services y Cáritas Cuba, para garantizar que los recursos lleguen directamente a quienes los necesitan.

Cuba atraviesa su peor crisis en décadas, con apagones de entre 22 y 25 horas diarias, escasez severa de combustible, alimentos y medicinas.

El régimen, por su parte, ha rechazado la etiqueta de «crisis humanitaria» y mantiene una narrativa que culpa al embargo de todos los males, ignorando décadas de gestión económica fallida y represión política como causas estructurales del colapso.