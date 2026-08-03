CRF asegura que envió una carta a Díaz-Canel antes del fallo que ordena a Cuba pagar 21 millones de euros

Un tribunal británico ordenó al Banco Nacional de Cuba (BNC) pagar más de 18 millones de libras esterlinas al fondo de inversión CRF I Limited, en un nuevo revés judicial para el régimen cubano dentro de un litigio que acumula más de seis años de batallas legales en Londres.

Telemundo 51 obtuvo documentos que incluyen tanto el fallo del 20 de julio de 2026 como una carta que CRF I Limited envió directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel el 22 de junio, un mes antes de que la Alta Corte de Justicia del Reino Unido emitiera su resolución.

La suma exacta ordenada asciende a £18,123,883.28, equivalente a aproximadamente unos 21,2 millones de euros o 24,4 millones de dólares, como parte de la fase de evaluación de daños dentro del proceso por una deuda que supera los 72 millones de euros.

El dictamen señala que el BNC recibió un borrador de la solicitud el 15 de julio de 2026 y no presentó alegaciones antes de que el tribunal resolviera. La resolución también otorgó al banco un plazo de siete días para solicitar su revocación o modificación.

En la carta enviada a Díaz-Canel, CRF proponía abrir negociaciones para reestructurar la deuda externa cubana, sin exigir pagos inmediatos en efectivo.

El fondo sugería aprovechar el paquete de 176 reformas económicas anunciado por las autoridades cubanas el 18 de junio y proponía celebrar reuniones en Londres, París o Madrid, buscando una solución «justa, respetuosa de la soberanía y creíble a nivel internacional».

El presidente de CRF I Limited, David Charters, comunicó el 31 de julio que ni el Gobierno de Cuba ni el BNC respondieron a esas propuestas.

Telemundo 51 aclaró que no pudo verificar de forma independiente que la carta llegara efectivamente a manos de Díaz-Canel, y que el régimen tampoco respondió a sus solicitudes de reacción.

Cronología de un litigio que Cuba ha perdido en cada instancia

El origen del caso se remonta a dos préstamos contraídos por el BNC en la década de 1980: uno suscrito en enero de 1982 con Credit Lyonnais Bank Nederland NV por algo más de 11,5 millones de euros, y otro en enero de 1984 con el Instituto Bancario Italiano por casi tres millones de euros, con Cuba como garante soberano.

Ambas deudas acumularon intereses hasta sumar 72,122,664.70 euros al momento de la demanda.

CRF I Limited, fondo domiciliado en Islas Caimán que adquirió esas deudas en el mercado secundario, interpuso la demanda en febrero de 2020 ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.

El régimen intentó descarrilar el proceso alegando que CRF había sobornado a funcionarios del BNC para obtener la cesión de la deuda, argumento que el tribunal rechazó y que Cuba terminó retirando en diciembre de 2022.

Para sostener esa acusación, la justicia cubana condenó al director de Operaciones del BNC, Raúl Olivera Lozano, a 13 años de cárcel por cohecho, entre otras sentencias contra funcionarios de la entidad, incluido el entonces presidente del BNC, René Lazo Fernández.

En abril de 2023, la jueza Sara Cockerill reconoció la legitimidad de CRF para reclamar la deuda al BNC. El Tribunal de Apelación confirmó ese criterio de forma unánime en noviembre de 2024.

El 31 de marzo de 2025 la Corte Suprema del Reino Unido rechazó el último recurso del BNC, cerrando la fase jurisdiccional y abriendo la evaluación de daños que culminó en el fallo de julio de este año.

Charters calificó el nuevo fallo como parte de «una serie consistente de decisiones favorables a CRF», que incluye la sentencia del Tribunal Comercial, el fallo unánime de la Corte de Apelaciones y la negativa del Tribunal Supremo a admitir el recurso del BNC.