Bélgica golea 5-1 a Nueva Zelanda en el Mundial 2026 con doblete de Trossard y goles de De Bruyne y Lukaku

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Bélgica cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con una contundente goleada de 5-1 sobre Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver este viernes, resultado que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final como líder del Grupo G.

Los Diablos Rojos llegaban al encuentro en una situación comprometida: apenas dos puntos en dos partidos, producto de un empate 1-1 con Egipto el 15 de junio en Seattle y un 0-0 ante Irán el 21 de junio en Los Ángeles, lo que los dejaba igualados con los persas y por debajo de los africanos en la tabla. La victoria era prácticamente obligatoria para no depender de otros resultados y garantizar la clasificación.

Leandro Trossard fue el gran protagonista de la noche. El delantero del Arsenal abrió el marcador en el minuto 28 al aprovechar un balón suelto dentro del área, y en el 50 amplió la ventaja con su segundo tanto, conectando un remate tras aprovechar su propio rebote en un segundo intento de disparo. El doblete del belga puso el 2-0 al inicio de la segunda mitad y dejó el partido prácticamente sentenciado.

Kevin De Bruyne añadió el tercero en el minuto 66 para despejar cualquier duda sobre el resultado, antes de que Nueva Zelanda encontrara el gol del honor a través de E. Just en el 84, quien ya cargaba con una tarjeta amarilla desde el minuto 56.

La respuesta belga no tardó: Romelu Lukaku, que había ingresado al campo apenas un minuto antes en sustitución de De Ketelaere, cerró la goleada en el 86 para establecer el definitivo 5-1, en una de las apariciones más efectivas de un suplente en lo que va del torneo.

Las estadísticas del partido reflejaron con claridad la superioridad europea durante los 90 minutos. Bélgica acumuló 34 tiros frente a solo seis de Nueva Zelanda, con nueve disparos entre los tres palos por apenas dos de los oceánicos, y mantuvo el 55% de la posesión del balón. Los neozelandeses cometieron 10 faltas por siete de los belgas, y acumularon dos tarjetas amarillas —Stamenic en el 46 y Just en el 56—, mientras Bélgica no recibió ninguna amonestación.

Nueva Zelanda, que llegaba al partido con un solo punto y ya prácticamente eliminada tras empatar 2-2 con Irán y caer 1-3 ante Egipto, cerró su participación en el Mundial con un balance de tres partidos jugados, ninguna victoria, un empate, dos derrotas, cuatro goles a favor y diez en contra.

Con este triunfo, Bélgica terminó primera del Grupo G del Mundial 2026 con cinco puntos —una victoria y dos empates—, superando a Egipto por diferencia de goles, ya que ambas selecciones quedaron igualadas en puntos. Irán finalizó tercero con tres puntos, mientras Nueva Zelanda cerró última con uno.

Los Diablos Rojos disputarán su partido de dieciseisavos de final el 1 de julio en Seattle, donde buscarán confirmar que la goleada ante Nueva Zelanda marcó el inicio de una mejor versión del equipo en este Mundial.