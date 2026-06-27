Argentina afronta un trámite; Austria y Argelia juegan una final por la clasificación

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Argentina ya tiene asegurado el liderato del Grupo J del Mundial 2026 y cerrará la fase de grupos este sábado con un partido de trámite ante Jordania, ya eliminada, mientras el verdadero drama se vivirá en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Austria y Argelia se enfrentan en un duelo que vale un boleto a los dieciseisavos de final.

La Albiceleste llega a esta última jornada con pleno de victorias: goleó 3-0 a Argelia el 17 de junio, con hat-trick de Lionel Messi, y derrotó 2-0 a Austria el 22 de junio con doblete del mismo jugador, quien se convirtió en esa ocasión en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos, superando los 16 de Miroslav Klose.

Con 6 puntos y una diferencia de goles de +5, la campeona del mundo solo busca mantener el ritmo competitivo ante una Jordania que termina su debut histórico en una Copa del Mundo sin puntos y sin opciones de avanzar.

Toda la atención del Grupo J estará puesta en el choque entre Austria y Argelia, que se disputará simultáneamente a las 22:00 hora de Cuba.

Austria, segunda del grupo con 3 puntos y diferencia de goles neutra, depende de sí misma: le basta un empate para asegurar el segundo puesto y regresar a una fase eliminatoria mundialista por primera vez desde España 1982, hace 44 años.

Argelia, tercera con los mismos 3 puntos pero con una diferencia de goles de -2, no tiene margen de error: necesita obligatoriamente ganar para clasificarse directamente a la siguiente ronda.

El duelo carga además con un peso histórico singular. En España 1982, Austria y Alemania Occidental protagonizaron el infame «Pacto de Gijón», un resultado pactado que dejó eliminada a Argelia en su debut mundialista. Cuatro décadas después, los roles se invierten: ahora son los argelinos quienes deben ganar para no quedar fuera.

Argelia regresa al Mundial tras 12 años de ausencia, desde Brasil 2014, donde llegó a octavos de final. Austria, por su parte, vuelve al torneo después de 28 años, con su última participación en Francia 1998.

Messi acumula 5 goles en dos partidos en este Mundial y lidera la tabla de goleadores del torneo por delante de Mbappé y Haaland, con cuatro cada uno.

Esta jornada también incluye otros partidos decisivos: Croacia frente a Ghana y Panamá ante Inglaterra en el Grupo L, y Colombia contra Portugal junto a República Democrática del Congo ante Uzbekistán en el Grupo K.

Al cierre de esta jornada quedarán definidos todos los cruces de los dieciseisavos de final, donde cualquier error significará el final del camino hacia el título mundial. Si Argentina termina primera del Grupo J, disputará esa ronda en Miami.