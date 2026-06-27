Lamentan muerte del reverendo cubano Raimundo García Franco

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La comunidad cristiana cubana despidió esta semana al reverendo Raimundo García Franco, pastor presbiteriano-reformado, historiador y fundador del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba (CCRD), fallecido a causa de una enfermedad en la Finca Durañona de Marianao, Cuba.

El anuncio de su partida fue publicado por el propio CCRD en sus redes sociales, donde lo describieron como «hombre de fe profunda, incansable sembrador de la Palabra y un verdadero constructor de puentes para el diálogo y el entendimiento».

El Consejo de Iglesias de Cuba también expresó su pesar ante la pérdida, con un mensaje que reconoció la dimensión de su legado en el ecumenismo cubano.

García Franco nació en El Cristo, Santiago de Cuba, en 1941, y fue ordenado al ministerio pastoral en 1964 dentro de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Cuba, institución a la que sirvió durante más de seis décadas.

Era licenciado en Historia y Ciencias Sociales, y cursó además estudios de Teología, Psicología y Periodismo.

Fundó el CCRD, con sede en Cárdenas, Matanzas, organización dedicada al diálogo interconfesional, la reconciliación social, la atención psicopastoral a mujeres víctimas de violencia de género y la promoción de los derechos humanos.

Uno de sus legados más significativos fue el libro «Llanura de Sombras. Diario de un pastor en las UMAP», testimonio autobiográfico de su confinamiento en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, los campos de trabajo forzado creados por el régimen de Fidel Castro entre 1965 y 1968.

García Franco fue internado en esas instalaciones y su experiencia allí concluyó en noviembre de 1967, meses antes del cierre oficial de las UMAP en septiembre de 1968.

En esos campos fueron recluidas entre 25,000 y 35,000 personas consideradas «indeseables» por el régimen: religiosos de diversas denominaciones, homosexuales e intelectuales disidentes.

Al menos 252 personas perdieron la vida en esas instalaciones por torturas y suicidios, y otras 500 terminaron bajo cuidados psiquiátricos.

El libro fue publicado por el CCRD en 2019 y también traducido al inglés bajo el título «Plain of Darkness: A Pastor's Diary at UMAP».

El CCRD organizó además encuentros entre antiguos represores y reprimidos de las UMAP para promover el perdón y la reconciliación, una iniciativa que reflejó el espíritu que García Franco imprimió a la institución desde sus inicios.

Falleció siendo viudo de Rita Morris Cabrero, quien le precedió en la muerte.

El CCRD cerró su mensaje de despedida con una promesa de continuidad: «Sus obras y su legado de fe continuarán vivos en el corazón de su familia, amigos, de la comunidad cristiana y de su pueblo que tanto amó. Descansa ahora en la paz eterna de Cristo, junto a su esposa Rita Morris Cabrero».