Iglesia en Las Tunas prepara desayuno gigante para 500 personas necesitadas

El Ministerio Viento Recio, una congregación evangélica del reparto Buena Vista en Las Tunas, anunció la organización de un desayuno masivo para entre 400 y 500 personas en situación de necesidad, en lo que sería una gran jornada asistencial que beneficiaría a muchas personas.

El anuncio lo hizo su líder, el apóstol Mayim Jorge, a través de una publicación en Facebook en la que también detalló la labor semanal que ya sostiene la iglesia: desayuno gratuito los lunes y martes, y almuerzo los miércoles, con una asistencia de aproximadamente 500 comensales por semana.

«Estamos anunciando que próximamente haremos un desayuno gigante para 400 o 500 personas necesitadas. Haremos las invitaciones pertinentes», escribió Mayim Jorge, quien describió a los beneficiarios como una «población famélica y enfermiza» que recibe en la iglesia «su mejor desayuno y almuerzo de la semana».

El líder religioso aclaró el origen de los recursos ante quienes pudieran cuestionarlo: «No sale ni de la droga, ni de ninguna organización del exilio, ni de la embajada americana. Sale de la iglesia. Muchos están aportando para esto, porque saben que lo usamos en ayudar al prójimo y para glorificar al Señor».

La congregación opera desde la calle Eduardo Martínez número 34, entre Camilo Cienfuegos y Juan Espinosa, en el reparto Buena Vista, apuntó el líder religioso en los comentarios.

«A mi Dios toda la gloria, porque en tiempo de extrema escasez, nos bendice para ayudar a esa población famélica y enfermiza», concluyó Mayim Jorge en su publicación.

Sus voluntarios comienzan a preparar los alimentos desde las cuatro de la madrugada, y a inicios de mes sirvieron almuerzo a 190 personas vulnerables, además de preparar porciones adicionales para quienes viven en la calle.

El apóstol señaló que entre los asistentes ya no solo figuran adultos mayores, sino también niños y jóvenes, lo que refleja el agravamiento del hambre en la provincia y en toda la isla.

La iniciativa no ha estado exenta de obstáculos por parte del régimen.

En junio, por ejemplo, las autoridades cubanas prohibieron al Ministerio Viento Recio continuar un programa de desayunos para embarazadas en un hogar materno de Las Tunas, exigiendo autorización del Partido Comunista para cada entrega de alimentos.