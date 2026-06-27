Irán afirma haber atacado posiciones del ejército de EE.UU. cerca del Estrecho de Ormuz

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La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este sábado haber golpeado posiciones de las fuerzas militares estadounidenses en las proximidades del Estrecho de Ormuz, en lo que describió como una respuesta directa a los bombardeos ejecutados por Washington el viernes contra instalaciones militares en la costa sur de Irán, según informó la agencia EFE.

«La Armada de la Guardia Revolucionaria respondió a esta agresión atacando posiciones donde se encuentran desplegadas las fuerzas del Ejército terrorista de Estados Unidos», señaló el cuerpo de élite en un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Simultáneamente, Irán lanzó un asalto con drones contra Bahréin, donde tiene su sede la Quinta Flota de la Marina estadounidense, y un buque resultó alcanzado en el Estrecho de Ormuz, disparando aún más las tensiones en una región que ya acumulaba semanas de escalada militar.

La nueva ofensiva iraní se produce apenas 24 horas después de que el Ejército de EE.UU. bombardeara el viernes, a las 17:00 hora del este, depósitos de misiles, drones y emplazamientos de radar costero en territorio iraní. La televisión estatal de Irán reportó daños en áreas de defensa aérea en la costa del Golfo Pérsico, incluyendo las ciudades de Abbas Qesh y Sir.

Aquella represalia estadounidense fue, a su vez, la respuesta al ataque iraní del jueves contra el buque mercante M/V Ever Lovely, de bandera singapurense, mientras abandonaba el Estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán. Las fuerzas de EE.UU. derribaron tres de los cuatro drones lanzados, pero uno impactó la cubierta superior de la embarcación causando daños materiales sin heridos. El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) calificó ese ataque como una violación que «socavó la libertad de navegación» en el estratégico paso marítimo, y el presidente Donald Trump lo tildó de violación «insensata» y «tonta» del alto el fuego.

La Guardia Revolucionaria justificó el ataque al Ever Lovely argumentando que el buque navegaba por una ruta no autorizada e invocó la cláusula 5 del Memorando de Entendimiento de Islamabad, firmado el 17 de junio con mediación de Pakistán y Qatar. Ese acuerdo otorga a Irán el control del tránsito en el Estrecho y estableció un cese de hostilidades que incluía el desbloqueo de al menos 12,000 millones de dólares en activos iraníes congelados.

«De acuerdo con la cláusula 5 del memorando de entendimiento de Islamabad, la organización y el control del tránsito en el estrecho de Ormuz corresponden a la República Islámica de Irán. Sin embargo, Estados Unidos intentó incumplir ese compromiso mediante diversas provocaciones, por lo que recibió la respuesta correspondiente», afirmó la Guardia Revolucionaria, que acusó a Washington de violar el memorando.

El cuerpo militar iraní advirtió además que, ante una nueva agresión estadounidense, su respuesta «será más amplia», una amenaza que eleva el riesgo de una escalada de consecuencias impredecibles para el tránsito del 20% del petróleo mundial que pasa por el Estrecho de Ormuz.

El conflicto entre ambas potencias se inició a finales de febrero de 2026 con la «Operación Furia Épica», una campaña aérea conjunta de EE.UU. e Israel, y ha provocado el cierre del Estrecho en varias ocasiones. Un funcionario estadounidense precisó que los bombardeos del viernes contra Irán «no indican un regreso a operaciones de combate a gran escala», aunque la nueva ofensiva iraní de este sábado pone en serio riesgo la frágil tregua negociada hace apenas diez días.