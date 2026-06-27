Rapero Matos MC K-LIBRE fue detenido y acusado de liderar protestas en reparto Barbosa

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El rapero cubano Andrés Matos Alcántara, conocido artísticamente como MC K-LIBRE, permanece detenido desde el jueves 25 de junio después de acudir a lo que las autoridades describieron como una simple entrevista en la unidad policial de Siboney, en el municipio Playa, La Habana, según denunció su esposa a Martí Noticias.

El régimen lo acusa de un supuesto delito de desorden público, vinculándolo con los cacerolazos y protestas que sacudieron el reparto Barbosa entre la noche del 18 y el 19 de junio, desatadas por apagones que superaron las 30 horas continuas.

Su esposa, Ariacna Garcés Gómez, relató que Matos fue citado el miércoles 25 de junio para una supuesta entrevista, pero al presentarse al día siguiente fue esposado de inmediato y trasladado en una patrulla, sin que mediara ningún documento legal.

«No han presentado ninguna orden de arresto ni de registro. Lo que hicieron fue esposarlo y montarlo en una patrulla», afirmó Garcés.

Las autoridades lo trasladaron primero a la unidad de 3ra y 110 y luego, según le informaron esa misma noche, a la Quinta Unidad de Policía. Cuando la esposa acudió al lugar el viernes, inicialmente le dijeron que el detenido no aparecía registrado en sus listas.

«Ellos dicen que Matos es el líder de todas las protestas y cacerolazos que hay aquí en Barbosa», señaló Garcés, quien rechazó categóricamente esa versión.

Según su testimonio, ambos pasaron por el lugar de las manifestaciones en la Avenida 25 de camino a casa y permanecieron apenas entre 20 y 30 minutos. «Había gente gritando libertad y quemando objetos en la calle. Nosotros estuvimos allí unos 20 o 30 minutos, pero no tiramos piedras ni golpeamos a nadie», declaró.

Se retiraron antes de la llegada de los camiones policiales porque el humo representaba un riesgo directo para la salud del músico, de 39 años, quien padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y diabetes tipo 1.

«Matos es un hombre enfermo. Cuando sufre una crisis respiratoria, depende del oxígeno y necesita tomar metformina diariamente», explicó su esposa, quien también recordó que el artista sufrió fracturas en varias costillas durante una crisis severa de EPOC: «Perdió el conocimiento en el baño y se fracturó las costillas al golpearse contra el muro. Es una situación que todavía le afecta».

En un primer momento, las autoridades se negaron a recibir sus medicamentos por la ausencia del tarjetón médico. Solo tras presentar la documentación correspondiente lograron hacerle llegar metformina e inhalador de salbutamol.

La ONG Cubalex emitió una alerta urgente calificando la situación como «posible desaparición forzada de corta duración», mientras que el rapero Eliécer Márquez Duany, conocido como El Funky e intérprete de Patria y Vida, denunció el arresto en redes sociales con las etiquetas #SOSCuba, #FreeMatos y #LibertadParaLosPresosPolíticos.

«El régimen intenta imputarle un falso delito de desorden público», escribió El Funky.

La coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Kirenia Yalit Núñez Pérez, advirtió que existe la intención de fabricarle una causa judicial y subrayó el peso simbólico del artista: «Para mí es uno de los exponentes más fuertes que tiene Cuba en el rap contra la dictadura. Es un joven cuya música está llegando y siendo escuchada por otros jóvenes dentro del país, y estamos seguros de que precisamente por eso intentan procesarlo».

Las protestas en Barbosa se enmarcan en una ola de conflictos que alcanzó cifras récord en mayo de 2026, cuando el Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas, denuncias y expresiones críticas en un solo mes. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades cubanas no habían presentado cargos formales ni informado oficialmente sobre la situación jurídica del artista.