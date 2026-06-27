Madre de tres niños enfermos pide ayuda para comprar panel solar

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Yurisleidis Remedios, una madre cubana, publicó un desesperado llamado en Facebook el viernes para pedir ayuda y conseguir un panel solar que le permita mantener fresca la habitación donde duermen sus tres hijos, diagnosticados con mononucleosis infecciosa.

«PIDO AYUDA MIS NIÑOS TIENEN UN VIRUS QUE NO TIENE CURA SE LLAMA MUNOCLOSIS INFECIOSA [...] ellos no se pueden deshidratar ni sudar, tienen los ganglios linfáticos alterados en este momento, por favor necesito el que pueda ayudarme con un panel solar [...] si mis niños sudan en las noches pueden sufrir complicaciones», escribió la mujer.

Las imágenes que acompañan la publicación muestran a sus tres hijos durmiendo en un portal bajo un mosquitero, sobre un colchón colocado directamente en el suelo.

La publicación incluye documentos médicos firmados por la Dra. Camila Amat Fong, que respaldan el diagnóstico de los menores.

La mononucleosis infecciosa, causada por el virus de Epstein-Barr y conocida popularmente como «la enfermedad del beso», provoca fiebre de hasta 40,5°C, sudoración nocturna intensa, ganglios inflamados y fatiga extrema. Aunque no tiene tratamiento antiviral específico, la enfermedad se autolimita en tres o cuatro semanas con reposo, hidratación y analgésicos.

La preocupación de Yurisleidis sobre la sudoración nocturna tiene base médica: la fiebre alta combinada con el calor ambiental extremo —sin ventilación por los apagones crónicos— puede agravar la deshidratación y el malestar general, especialmente cuando los ganglios están inflamados y existe posible afectación hepática o esplénica.

La publicación generó comentarios divididos. La usuaria Dianelys Garcia aclaró que la enfermedad «se autolimita y desaparece» y que no pone en riesgo la vida, y relató que su propia hija la padeció, se curó y hoy tiene 34 años. Ynamsay Estrada, de 57 años, compartió que de niña sufrió la misma enfermedad, fue atendida en el hospital William Soler y en el hospital Avalí, le realizaron una biopsia y «después de los 10 años no me han salido más ganglios y me he sentido muy bien de salud».

Sin embargo, la usuaria Linda Cubana salió en defensa de la madre: «Es increíble pasar por la publicación y ver algunos comentarios minimizar la enfermedad de los niños... solo una madre sabe cómo se siente cuando tiene sus niños enfermos y más en un país donde no hay nada».

El caso se enmarca en la peor crisis energética que atraviesa Cuba en décadas. En junio de 2026, el país registra déficits eléctricos de entre 1,780 y 2,200 MW, con apagones de hasta 26 horas diarias en La Habana y cortes de hasta dos días consecutivos en provincias. Solo ocho de 16 termoeléctricas funcionan.

El caso de Yurisleidis no es aislado. En abril, el proyecto humanitario «Dar es Dar» lanzó una campaña urgente para comprar estaciones de energía portátiles para seis niños con enfermedades graves en Pinar del Río, cuyas vidas dependen de equipos médicos eléctricos.

En marzo, una campaña solidaria recaudó fondos para instalar paneles solares en hogares de niñas enfermas en Cuba, y en febrero un hombre con discapacidad severa en Villa Clara hizo el mismo llamado desesperado ante los apagones crónicos.

Este mes, seis ayuntamientos catalanes donaron 20,000 euros para instalar paneles solares en el Centro Hospitalario Rural de Songo la Maya, en Santiago de Cuba, donde los cortes superan las 20 horas diarias, lo que ilustra hasta qué punto la falta de electricidad se ha convertido en una amenaza directa para la salud de los cubanos más vulnerables.