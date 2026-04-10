Piden ayuda para adquirir estaciones de energía para seis niños de Pinar del Río con enfermedades graves

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El proyecto humanitario "Dar es Dar" lanzó un llamado urgente para recaudar fondos y adquirir cinco estaciones de energía portátiles destinadas a niños con enfermedades graves en Pinar del Río, cuyas vidas dependen de equipos médicos eléctricos que quedan inutilizados durante los constantes apagones que sufre Cuba.

La iniciativa fue publicada por Deymi D'Atri en su perfil de Facebook, en nombre del proyecto que integra junto a Patricia Mónica Revuelta y Verónica C. Barrios, e identifica a seis menores con diagnósticos críticos que necesitan suministro eléctrico continuo para sobrevivir.

"En el contexto actual, marcado por una grave crisis energética que mantiene al país en constantes apagones, la situación se vuelve especialmente crítica para niños que dependen del suministro eléctrico para necesidades básicas como alimentarse o respirar, debido a sus condiciones de salud", dijo Deymi.

"Para ellos, la electricidad no es una comodidad: es la diferencia entre la estabilidad y el riesgo, entre el alivio y la angustia, entre la vida y la posibilidad de perderla. Cada hora sin corriente es una prueba que no deberían atravesar", subrayó.

Los niños son:

Abraham Jesús Rodríguez Pérez, de cuatro años, padece atrofia cerebral central e hipocampal, adelgazamiento del cuerpo calloso, retardo en el desarrollo psicomotor y del lenguaje, e hipoacusia ligera en el oído derecho.

Thiago Rafael Rodríguez Pérez, de 12 años, tiene deleción en el brazo largo del cromosoma 5, parálisis cerebral infantil y retraso mental severo.

Ana Carla Corrales Junco, de siete años, comparte ese mismo diagnóstico de parálisis cerebral infantil, condición que puede requerir ventilación asistida, aspiradores y bombas de alimentación que dependen de electricidad continua.

Cristian Fernández Argudin, de 13 años, padece el Síndrome de Lennox-Gastaut, una forma grave de epilepsia con crisis múltiples diarias y alto riesgo de muerte súbita que exige monitoreo constante y medicación refrigerada.

Yaidel Hernández Cruz, de siete años, es gran quemado con afectación del 40 % de la superficie corporal, quemaduras de grado dos y tres, queloides postraumáticos pendientes de varias cirugías, adenopatías en cuello e ingle en estudio y seguimiento psicológico.

Yosbiel Alejandro Iglesias Blanco, de cuatro años, sufre dermatitis atópica, dermatitis seborreica crónica y psoriasis.

"Hoy acudimos a ti con una petición concreta y urgente: necesitamos adquirir cinco estaciones de energía que permita sostener, durante los apagones, el funcionamiento de equipos médicos indispensables para su vida", recalcó Deymi D'Atri.

La crisis energética que afecta a la Isla se intensificó tras la salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras el pasado lunes, lo que disparó los apagones en todo el país. Actualmente, el déficit eléctrico ronda los 1,850 MW diarios, una cifra que condena a millones de cubanos a largas horas sin electricidad.

Pinar del Río es una de las provincias más golpeadas: acumula cortes de hasta 30 horas consecutivas sin electricidad, una realidad devastadora para familias con niños que dependen de respiradores, bombas de alimentación o equipos de monitoreo.

Cuba vivió recientemente uno de sus peores colapsos energéticos: un apagón nacional que duró 29 horas y 29 minutos y dejó sin luz a los 11 millones de habitantes, evidenciando la magnitud de una crisis que amenaza especialmente a los más vulnerables.