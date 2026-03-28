Campaña solidaria recauda fondos para instalar paneles solares a familias con niñas enfermas en Cuba

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Una iniciativa impulsada por la periodista cubana Mónica Baró Sánchez logró recaudar fondos para mejorar las condiciones de vida de varias familias con niñas enfermas en Cuba, en medio de la grave crisis energética que atraviesa el país.

Baró explicó que los fondos recaudados permitieron no solo cubrir la compra de equipos, sino también avanzar en soluciones más sostenibles.

En el caso de Valentina, se logró la instalación de paneles solares y sistemas eléctricos en su vivienda. Yeilín recibió además un equipo de respaldo, mientras que se prevé beneficiar a Milena y a otro menor en Pinar del Río.

La campaña, difundida inicialmente en redes sociales y a través de GoFundMe, había recaudado apenas 715 dólares en sus inicios, según explicó la propia periodista, pero finalmente superó la meta prevista gracias al apoyo de decenas de personas solidarias.

"Nos ha costado tiempo y trabajo impulsarlo, en medio de todo lo que está viviendo Cuba, pero lo hemos logrado y quería compartirlo con ustedes. Gracias a todas las personas que apoyaron, que donaron, que compartieron, que no perdieron la fe", dijo Baró.

El objetivo era adquirir equipos eléctricos especializados para garantizar el funcionamiento continuo de dispositivos médicos esenciales en hogares donde viven niñas con enfermedades graves.

En Cuba, los apagones constantes ponen en riesgo directo a pacientes que dependen de respiradores, equipos de alimentación asistida y otros dispositivos vitales.

Entre las beneficiarias se encuentran Valentina Ramos, de un año y nueve meses, quien necesita asistencia médica permanente para respirar y alimentarse; Yeilín, de dos años, diagnosticada con atrofia muscular espinal tipo 1 y dependiente de un respirador mecánico; y Milena Acosta, de seis años, que padece el síndrome de Lennox-Gastaut, una enfermedad neurológica severa.

La periodista destacó que, aunque estas acciones no resuelven la crisis estructural del país, sí representan un cambio real para varias familias. “Cambiar Cuba pasa también por cambiar la vida de su gente”, expresó en su publicación.

Esta iniciativa vuelve a poner en evidencia la precariedad del sistema cubano, incapaz de garantizar servicios básicos como la electricidad estable para pacientes vulnerables.

En ausencia de respuestas estatales, la solidaridad ciudadana —dentro y fuera de la isla— continúa siendo el principal sostén para quienes más lo necesitan.