Campaña solidaria recauda fondos para instalar paneles solares a familias con niñas enfermas en Cuba

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Una iniciativa impulsada por la periodista cubana Mónica Baró Sánchez logró recaudar fondos para mejorar las condiciones de vida de varias familias con niñas enfermas en Cuba, en medio de la grave crisis energética que atraviesa el país.
Baró explicó que los fondos recaudados permitieron no solo cubrir la compra de equipos, sino también avanzar en soluciones más sostenibles.
En el caso de Valentina, se logró la instalación de paneles solares y sistemas eléctricos en su vivienda. Yeilín recibió además un equipo de respaldo, mientras que se prevé beneficiar a Milena y a otro menor en Pinar del Río.
La campaña, difundida inicialmente en redes sociales y a través de GoFundMe, había recaudado apenas 715 dólares en sus inicios, según explicó la propia periodista, pero finalmente superó la meta prevista gracias al apoyo de decenas de personas solidarias.
"Nos ha costado tiempo y trabajo impulsarlo, en medio de todo lo que está viviendo Cuba, pero lo hemos logrado y quería compartirlo con ustedes. Gracias a todas las personas que apoyaron, que donaron, que compartieron, que no perdieron la fe", dijo Baró.
El objetivo era adquirir equipos eléctricos especializados para garantizar el funcionamiento continuo de dispositivos médicos esenciales en hogares donde viven niñas con enfermedades graves.
En Cuba, los apagones constantes ponen en riesgo directo a pacientes que dependen de respiradores, equipos de alimentación asistida y otros dispositivos vitales.
Entre las beneficiarias se encuentran Valentina Ramos, de un año y nueve meses, quien necesita asistencia médica permanente para respirar y alimentarse; Yeilín, de dos años, diagnosticada con atrofia muscular espinal tipo 1 y dependiente de un respirador mecánico; y Milena Acosta, de seis años, que padece el síndrome de Lennox-Gastaut, una enfermedad neurológica severa.
La periodista destacó que, aunque estas acciones no resuelven la crisis estructural del país, sí representan un cambio real para varias familias. “Cambiar Cuba pasa también por cambiar la vida de su gente”, expresó en su publicación.
Esta iniciativa vuelve a poner en evidencia la precariedad del sistema cubano, incapaz de garantizar servicios básicos como la electricidad estable para pacientes vulnerables.
En ausencia de respuestas estatales, la solidaridad ciudadana —dentro y fuera de la isla— continúa siendo el principal sostén para quienes más lo necesitan.
Preguntas frecuentes sobre la campaña solidaria para paneles solares en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el objetivo principal de la campaña solidaria liderada por Mónica Baró Sánchez?
El objetivo principal de la campaña fue recaudar fondos para adquirir equipos eléctricos especializados que aseguren el funcionamiento continuo de dispositivos médicos esenciales en hogares de niñas gravemente enfermas en Cuba.
¿Qué impacto tuvo la campaña en las familias beneficiadas?
La campaña permitió mejorar las condiciones de vida de varias familias al instalar paneles solares en sus hogares. Familias como la de Valentina Ramos, Yeilín y Milena Acosta fueron beneficiadas con sistemas solares y equipos de respaldo, lo que les aseguró un suministro eléctrico más estable y seguro para sus necesidades médicas.
¿Por qué es crítico el suministro eléctrico para estas niñas en Cuba?
En Cuba, los apagones constantes representan un grave riesgo para pacientes que dependen de dispositivos médicos como respiradores y equipos de alimentación asistida. La falta de electricidad estable pone en peligro directo la vida de estas niñas, quienes requieren un suministro eléctrico continuo para su supervivencia diaria.
¿Qué revela esta campaña sobre la situación energética y social en Cuba?
La campaña evidencia la precariedad del sistema cubano y la incapacidad del Estado para garantizar servicios básicos como la electricidad. En ausencia de respuestas estatales, la solidaridad ciudadana se ha convertido en el principal sostén para las familias vulnerables, reflejando una realidad de desamparo y desigualdad en el acceso a recursos esenciales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.