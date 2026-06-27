Abuchean a Delcy Rodríguez durante recorrido por zona afectada por terremoto en Caracas

Decenas de residentes y familiares de víctimas recibieron el viernes con gritos e insultos a Delcy Rodríguez durante su visita a las ruinas del edificio Petunia en Caracas, una torre de 22 pisos en el municipio Chacao que se derrumbó el miércoles tras los dos devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela.

La indignación estalló cuando soldados de la comitiva oficial comenzaron a barrer la calle para abrir paso a la mandataria. El momento de mayor tensión llegó cuando una maquinaria que retiraba escombros fue detenida para permitir el paso de la visita, interrumpiendo las labores de rescate con personas aún atrapadas bajo los restos del edificio.

«Ya está bueno ya de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo», le gritaron decenas de personas apostadas detrás de la zona acordonada.

«El gobierno no está haciendo nada por el pueblo», corearon otros presentes en el lugar, mientras intentaban acercarse a la comitiva y grababan los momentos de tensión con sus teléfonos.

Una mujer denunció con indignación que «nuestros hijos tienen tres días haciendo voluntariado» y que los apartaron de su labor precisamente para dar paso a la visita oficial.

El episodio fue constatado por una periodista de la AFP presente en el lugar y tuvo amplia difusión en redes sociales.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, con epicentros en el estado Yaracuy, y constituyen la mayor catástrofe natural de Venezuela en décadas.

El balance oficial actualizado este sábado asciende a 1,430 fallecidos, 3,238 heridos y 432 eventos sísmicos registrados. En el edificio Petunia específicamente, los fallecidos confirmados llegaron a 35.

La ONU maneja cifras de hasta 50,000 desaparecidos y 6,76 millones de personas afectadas en todo el país.

La visita al edificio Petunia se enmarca en un patrón de rechazo ciudadano a la gestión gubernamental de la emergencia. El día anterior, el recorrido de Rodríguez por Macuto, en el estado La Guaira —el más devastado—, también generó duras críticas por considerarse propaganda política.

Ciudadanos denunciaron que Protección Civil rescataba personas «con la linterna de los celulares», que el ejército brillaba por su ausencia y que funcionarios obstaculizaban la organización de voluntarios. El viernes se registraron protestas en el Poliedro de Caracas por las restricciones impuestas al registro de voluntarios.

Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada de Venezuela el 5 de enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, declaró el estado de emergencia constitucional, anunció un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción y gestionó la llegada de equipos de rescate de más de 16 países, con más de 1,000 efectivos internacionales desplegados.

Sin embargo, la percepción ciudadana contrasta con ese relato oficial. «Un gobierno que despierta después de 48 horas no quiere hacer nada», resumió el sentir generalizado recogido por medios venezolanos.