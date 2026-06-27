Permaneció bajo derrumbes durante 48 horas y fue sacada con vida: Impresionante rescate por equipo salvadoreño

Foto © Facebook / Presidencia de la República de El Salvador

El equipo de búsqueda y rescate urbano USAR El Salvador logró este sábado uno de los rescates más emotivos de la catástrofe sísmica venezolana: extraer con vida a Nayarit Colmenare, una mujer de 39 años que había permanecido atrapada más de 48 horas bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado La Guaira, tras más de siete horas de labores ininterrumpidas.

La operación fue seguida en tiempo real por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien publicó actualizaciones en sus redes sociales mientras sus equipos trabajaban en condiciones extremas.

«Llevamos 7 horas tratando de rescatar a Nayarit Colmenare, de 39 años. Ya hemos logrado establecer contacto visual con ella. Se encontraba en el sexto piso cuando la estructura colapsó. Su condición de salud es muy delicada, pero sigue con vida», escribió Bukele antes de confirmarse el rescate.

Los rescatistas lograron canalizarle una vena para administrarle líquidos intravenosos mientras continuaban extrayéndola de entre los escombros, una maniobra médica crítica que contribuyó a mantenerla estable.

Captura de Facebook

Fue Heidy Yaneth Aguilar Morales, licenciada en enfermería e integrante del equipo médico de USAR El Salvador, quien logró establecer el contacto directo con Nayarit y participó en su extracción. Bukele la identificó públicamente tras el rescate.

Al confirmarse el éxito de la operación, el mandatario salvadoreño publicó: «¡Hemos rescatado a Nayarit! Ahora a luchar para estabilizarla. Dios, permite que podamos salvarle la vida».

La Presidencia de El Salvador también difundió el mensaje: «Nayarit ya fue rescatada y está recibiendo atención médica. Con la ayuda de Dios seguiremos ayudando a nuestros hermanos venezolanos».

El rescate se produce en el marco de una tragedia de proporciones históricas. Dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026 con apenas 39 segundos de diferencia, dejando al menos 920 muertos y más de 3,360 heridos según el balance del 26 de junio. Fueron los sismos más potentes registrados en el país desde 1900.

El estado La Guaira concentró algunos de los mayores daños, con más de 346 edificios colapsados en todo el país. La zona fue declarada «zona de desastre natural» por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El Salvador respondió a la emergencia enviando seis aviones con 300 rescatistas y 150 toneladas de equipos, conformando uno de los contingentes internacionales más importantes.

El grupo USAR está integrado por Protección Civil, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Salvadoreña.

Este sábado, el equipo salvadoreño protagonizó un segundo rescate destacado: también localizaron con vida a Camila Sofía Medina Rivas, una adolescente de 15 años atrapada en el noveno piso del edificio Bahía Mar en La Guaira.

Más de un millar de rescatistas procedentes de 16 países, entre ellos Estados Unidos, México, España, Brasil, República Dominicana y Qatar, se han desplegado en Venezuela para atender la emergencia.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió Alerta Roja y estimó con 42% de probabilidad que el número final de víctimas podría situarse entre 10,000 y 100,000 personas.