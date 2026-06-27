Régimen pide prepararse «ante la amenaza del enemigo» en el Día de la Defensa

El régimen cubano celebró este sábado una nueva edición del Día Nacional de la Defensa con ejercicios militares en cinco provincias del país, bajo el argumento de que «la amenaza de un ataque por parte del enemigo a nuestro país» hace que el llamado a prepararse sea «una tarea obligatoria», según difundió el canal oficialista Canal Caribe.

Las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus, Camagüey, Matanzas y Cienfuegos fueron escenario de actividades que incluyeron ejercicios de tiro con calibres de combate, simulacros de alarma aérea, emboscadas, instalación de minas antitanques, colocación de explosivos y evacuación de población civil.

En Villa Clara, unidades regulares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del sistema defensivo territorial realizaron prácticas con armas de infantería y defensa antiaérea, con el respaldo de los Consejos de Defensa de Zona.

En Sancti Spíritus, el epicentro fue el Consejo de Defensa de Zona Jesús María, encabezado por Osmundo Martínez Montes de Oca, presidente del Consejo de Defensa Municipal.

Allí se puntualizó además la ubicación y el estado de los refugios destinados a la protección de la población. El medio estatal describió la jornada como una muestra de «la disposición invariable de salvaguardar la soberanía nacional frente a las amenazas imperiales».

En Camagüey, la zona de defensa 17 Agramonte Simóni desarrolló clases combinadas y ejercicios tácticos con la presencia de Walter Simón, presidente del Consejo de Defensa Provincial. El reporte oficialista afirmó que «la alta moral combativa es garantía de la victoria».

Matanzas fue escenario de uno de los ejercicios más elaborados: se simuló la evacuación de la población ante un ataque de aviación enemiga, se practicó la atención primaria a heridos y se realizaron demostraciones de instalación de minas antitanques y colocación de explosivos en terreno de combate.

En Cienfuegos, la zona de defensa 03 San José Maltiempo protagonizó un ejercicio de defensa territorial para la protección de un objetivo económico. El canal estatal lo presentó como una muestra de «la voluntad ciudadana de preservar la paz desde su preparación combativa».

Estos ejercicios se realizan de forma semanal desde el 12 de enero de 2026, cuando el régimen declaró ese año como «Año de Preparación para la Defensa» y reactivó la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo», concebida originalmente por Fidel Castro en los años 1980 para disuadir una invasión estadounidense.

La escalada militar se intensificó tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026, que el régimen interpretó como un posible precedente de acción militar contra Cuba.

Desde entonces, la retórica belicista no ha cesado: el 6 de junio, Miguel Díaz-Canel declaró que «si la patria es atacada, responderemos en legítima defensa. Y si intentan entrar, que no quepa dudas, habrá combate decidido y firme».

El primer ministro Manuel Marrero Cruz participó en un acto similar el 13 de junio en La Habana, donde afirmó que «Cuba quiere la paz y se prepara para defender la soberanía», una fórmula que el régimen repite en cada edición de estos ejercicios para justificar la movilización militar de la población civil.

La jornada de este sábado se produce apenas tres días después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra entidades cubanas, en el marco de la política de presión máxima que mantiene la administración Trump hacia La Habana.