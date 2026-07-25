Cubana destroza la apariencia de las fuerzas del orden: «Las Avispas Negras hoy no llegan ni a moscas»

Un video publicado en Instagram por la usuaria sshantl.avs se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales al retratar, con sarcasmo y sin filtros, el deterioro de las fuerzas del orden.

En el clip, la mujer desmonta la imagen de las temidas «Avispas Negras» y describe a los agentes de hoy como figuras que no inspiran respeto ni autoridad.

«Para lo que han quedado las Avispas Negras de este país, hoy no llegan ni a mosca», dice sshantl.avs en el video, que acumula más de 18,000 likes.

La joven recuerda con nostalgia irónica cómo eran antes los agentes de élite: «Antes las avispas negras eran una gente fuertona, unos blancones, tú sabes, orientales, todo, pero fuertones».

Hoy, en cambio, los describe como «dos flacos vestidos de verde que parecen un gajo seco» y concluye que «no hay un respeto por la autoridad en este país».

Su crítica no se queda en lo físico. Señala que los policías actuales ejercen su poder únicamente por el uniforme y la capacidad de detener, no por ninguna autoridad real: «La cerbatana esta, como se hace el general sabroso, si tú con un galletazo, te tengo miedo porque tienes un uniforme y puedo ir presa, pero tú no aguantas un galletón».

Llega al punto de afirmar que, si le robaran, preferiría enfrentarse al ladrón antes que pisar una comisaría: «No vale ni la pena ir a la estación de Policía para denunciar a nadie. Yo si me roban, yo prefiero caerme a palo con el ladrón».

El video refleja una crisis estructural que el propio régimen ha reconocido a medias.

En febrero, el gobierno abrió una convocatoria pública para reclutar nuevos policías, ofreciendo cursos de formación de seis y 11 meses.

Meses antes, en octubre de 2025, la PNR ya andaba buscando reclutas directamente en escuelas de La Habana, señal de la dificultad para atraer candidatos.

Las razones del desgaste son evidentes: los agentes cobran entre 823 y 1,000 pesos cubanos mensuales, una cifra irrisoria en medio de la crisis económica, complementada apenas con jabas de alimentos y acceso a tiendas preferenciales.

Un expolicial cubano lo resumió sin rodeos: «El agente es un instrumento del sistema y pasa trabajo igualito que todo el mundo».

El resultado es una fuerza en desbandada: el 20 % de los efectivos abandonó el cuerpo en el último año.

Mientras la Policía se vacía, la criminalidad se dispara. El Observatorio Cubano de Conflictos documentó 2,833 delitos verificados en 2025, un 115% más que en 2024, con los robos como delito predominante. El 78% de los cubanos declara sentirse inseguro.

La pérdida de autoridad policial también se ha visto en las calles. En marzo de 2026, policías de Morón salieron corriendo tras una lluvia de piedras durante una protesta. El 3 de junio, en Centro Habana, manifestantes hicieron retroceder físicamente a los uniformados durante una protesta por apagones de más de veinte horas.

La mención a las «avispas negras» en el video llega además en un momento históricamente sensible. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, Cuba reconoció la muerte de 32 militares cubanos vinculados a su seguridad personal, identificados por varios medios como miembros de esa unidad de élite, lo que expuso públicamente el desgaste de lo que se consideraba el cuerpo más preparado del aparato represivo de la Isla.

Cuba cayó este mes al puesto 109 de 163 en el Índice de Paz Global 2026, una posición que refleja con números lo que la cubana del video expresa con palabras: un Estado que ya no puede garantizar ni el orden ni la seguridad de sus ciudadanos.