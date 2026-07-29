Hija del piloto Rafael del Pino busca que Cuba pague por secuestro y muerte de su padre

Milagros María Suárez del Pino lleva casi seis décadas librando una batalla legal contra el régimen cubano por el secuestro, la tortura y la muerte de su padre, el piloto cubanoestadounidense Rafael del Pino Siero, quien fue amigo cercano de Fidel Castro antes de convertirse en su enemigo declarado.

En un reportaje de CNN en Español, Milagros relató la historia de su padre con las únicas pruebas que conserva: cartas manuscritas, fotos, recortes de periódicos y un pequeño registro de vuelo.

«Mi papá era piloto y él salió de aquí traicionado por Fidel Castro», dijo Milagros, quien describe a su padre como un hombre cariñoso e inteligente a través de la correspondencia que intercambiaron.

Rafael del Pino Siero —no confundir con el piloto Rafael del Pino Díaz, general de brigada de la DAAFAR que desertó en 1987 y que hoy encabeza en el exilio el Movimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia— nació en La Habana en 1926, sirvió en las fuerzas armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1950.

Compartió años universitarios con el dictador Fidel Castro en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Habana, donde mantuvieron una amistad estrecha. Entre los documentos que guarda Milagros hay cartas firmadas por Castro en 1955 desde México, con mensajes como «saludos a tu esposa y un fuerte abrazo de tu amigo Fidel».

Sin embargo, cuando Del Pino comprendió el rumbo comunista que tomaba la llamada "revolución cubana", decidió romper con Castro. «Cuando mi papá se dio de cuenta de lo que él estaba planificando hacer, mi papá quiso separar la amistad», explicó su hija.

Según la familia, el 25 de julio de 1959 Del Pino fue engañado con un supuesto vuelo para recoger pasajeros en Cuba. «Mi papá salió aparentemente a buscar unos pasajeros a Cuba, pero fue una traición», relató Milagros.

Del Pino Siero fue sometido a un juicio militar de menos de nueve horas, condenado a 30 años de prisión bajo la acusación de ser espía de Estados Unidos y recluido en la prisión del Combinado del Este en La Habana, donde padeció aislamiento y torturas durante casi dos décadas.

La madre de Milagros llegó a escribirle al presidente Lyndon B. Johnson para pedir la liberación de Del Pino, sin resultado. En 1977, días antes de que se esperaba su puesta en libertad, fue encontrado muerto en su celda.

Las autoridades cubanas sostuvieron que se había suicidado por ahorcamiento, versión que la familia rechaza de plano. «Sabíamos que cuando mi mamá recibió esa llamada dos semanas después y dijeron que él se había matado, que se había ahogado, era imposible», afirmó Milagros.

La familia emprendió entonces una larga batalla judicial. En 2008, un jurado del condado de Miami-Dade declaró responsables a la República de Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y a Fidel y Raúl Castro, ordenando una indemnización de aproximadamente 260 millones de dólares.

En diciembre de 2021, una jueza de Florida actualizó la sentencia a 626,2 millones de dólares, cifra que el régimen cubano no ha pagado.

«La única manera que la familia puede tener justicia en parte es por la corte civil y eso es lo que hicimos», señaló Milagros. Para intentar cobrar, la familia trasladó el caso a España, donde desde 2022 se tramita en un juzgado de Madrid el embargo de activos cubanos en territorio español, una vía que los abogados consideran más viable que la estadounidense.

El caso tomó nuevo impulso este año tras la acusación federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, con cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y cuatro cargos de homicidio. El régimen cubano califica tanto ese proceso como el caso Del Pino de medidas políticas.

«Ahora, yo no sé si se va a poder cobrar o no, pero esa es la única vía que la familia tiene», concluyó Milagros, quien a sus años sigue sin rendirse ante la impunidad del régimen que, según los tribunales estadounidenses, secuestró, torturó y mató a su padre.