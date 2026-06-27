Alerta en Matanzas: Detectan el peligroso caracol gigante africano y temen su expansión

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Especialistas del Centro de Investigaciones y Tecnología Medioambiental (CITMA) confirmaron este mes la presencia del caracol gigante africano (Achatina fulica) en varias zonas de la provincia de Matanzas, una especie clasificada entre las 100 más invasoras y peligrosas del mundo según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El hallazgo fue dado a conocer por el Dr.C. Enrique Ramón Soto Ramírez, biólogo de la Delegación Provincial del CITMA, junto al profesor investigador Esteban Pérez Peña, a raíz de una publicación del periodista Fabio López Martínez.

Los ejemplares fueron localizados de forma sistemática en el Reparto Camilo Cienfuegos y en los terrenos aledaños a la antigua Terminal de Ómnibus, cerca de la línea férrea, en la ciudad de Matanzas.

«Es una especie exótica invasora que crea un conflicto bastante significativo», declaró Soto Ramírez. «Hemos apreciado ejemplares en el suelo e incluso encima de la vegetación. Estamos preocupados porque tenemos que tomar una determinación urgente».

La peligrosidad del molusco radica en su capacidad de albergar en su organismo platelmintos, nematelmintos, bacterias y otros microorganismos, siendo vector del parásito Angiostrongylus cantonensis, causante de meningoencefalitis eosinofílica, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y puede resultar mortal.

Además del riesgo sanitario, el caracol africano puede afectar más de 120 cultivos distintos, entre ellos plátano, yuca, cítricos y arroz, y su capacidad reproductiva —hasta 1,800 huevos al año con una viabilidad de entre 85% y 95%— dificulta enormemente su control una vez establecido.

Captura de Facebook

Aunque aún sin confirmación oficial, los investigadores expresaron preocupación por posibles avistamientos en los municipios de Cárdenas y en zonas cercanas a Varadero, lo que evidencia un riesgo de expansión hacia áreas de alto valor turístico y agrícola.

Ante la amenaza, el CITMA trabaja en un plan de acción y emitió un llamado urgente a la población para que no manipule los caracoles sin protección.

«Estos moluscos no pueden tener contacto directo con nuestra piel, ojos o fosas nasales. Es obligatorio manipularlos con nasobuco y guantes», advirtió Soto Ramírez.

El protocolo de eliminación establecido incluye recolección con guantes, sometimiento a fuego intenso o inmersión en agua hasta ahogar al animal —al ser moluscos pulmonados, no pueden sobrevivir sumergidos— y posterior entierro a una profundidad mínima de 0.4 metros.

La confirmación en Matanzas representa el episodio más reciente de una plaga en expansión continua por toda Cuba. Desde su primera detección en la Isla en 2014, la especie ya afectaba para octubre de 2020 a 14 de las 16 provincias del país, con más de 1,000 focos activos en 59 municipios.

En los meses previos se reportaron nuevos focos en Granma en abril de 2026, y antes en Camagüey y Artemisa.

«Tenemos que tomar acciones definitivas y rápidas para la eliminación de estos ejemplares y evitar que su nivel poblacional aumente», sentenció el biólogo, quien advirtió que la amenaza «está sonando cada día con más frecuencia» en el territorio matancero.