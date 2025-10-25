Plaga de caracol africano se extiende por Camagüey

Vídeos relacionados:
La plaga del nocivo caracol gigante africano se propaga por toda la ciudad Camagüey, según reportó el periodista independiente José Luis Tan Estrada
Tan Estrada difundió imágenes que confirman la presencia de la plaga introducida en los edificios al lado de Especialidades y el basurero en la Polivalente.
En los comentarios a su publicación, varios usuarios corroboraron la información del periodista y aportaron sus propias imágenes.
“Pues acá en Nuevitas hay muchísimo, para la zona del puente donde están los edificios detrás de la línea te los encuentras dondequiera”, explicó una vecina de ese municipio.
Otro internauta de esa ciudad explicó que el caracol se extiende” por todo el barrio de Alturas del Casino, las casas que están pegadas al río Juan del Toro, están cundidas de caracol, se cogen más de 30 y 40 caracoles diarios. Las matas ya no tienen frutas ahora cuelgan los caracoles, no hay cal viva para matarlos, animal asqueroso que no vale nada y salen de la nada, perjudicando la salud de las plantas y los humanos”.
“La Polivalente no, el río completo está lleno de estos caracoles tan dañinos, la hierba crece cada vez más y ningún dirigente hace nada, la delegada Georgina sola no puede, antes mantenían el río limpio, chapeado y ahora es horrible”, reportó otro usuario.
En agosto, Tan Estrada ya reportó la aparición del caracol gigante africano en el reparto La Caridad, en Camagüey.
El caracol africano (Achatina fulica) es considerado una de las especies exóticas más dañinas del mundo, pues puede transmitir parásitos peligrosos como el Angiostrongylus cantonensis, responsable de la meningoencefalitis eosinofílica en humanos.
Autoridades y expertos recomiendan no manipularlo con las manos y evitar que los niños entren en contacto con él.
El caracol africano ya se ha detectado en otras provincias del país y su propagación representa una amenaza también para la agricultura, pues consume una amplia variedad de cultivos, afectando seriamente la producción local.
Las autoridades sanitarias de Camagüey aún no han emitido un informe oficial sobre el caso, aunque especialistas recuerdan que la prevención y el manejo adecuado son clave para evitar una infestación de mayores proporciones.
Preguntas Frecuentes sobre la Plaga del Caracol Africano en Camagüey
¿Qué tan peligrosa es la plaga del caracol africano en Camagüey?
La plaga del caracol africano es altamente peligrosa debido a su capacidad de transmitir parásitos como el Angiostrongylus cantonensis, que puede causar meningoencefalitis eosinofílica en humanos. Además, representa una amenaza para la agricultura local al consumir una amplia variedad de cultivos.
¿Cuáles son las recomendaciones para manejar la plaga del caracol africano?
Las autoridades y expertos recomiendan no manipular el caracol africano con las manos y evitar que los niños entren en contacto con él. Se sugiere el uso de cal viva para controlar su proliferación, aunque hay una escasez de este producto en las zonas afectadas.
¿Qué medidas han tomado las autoridades de Camagüey para controlar la plaga del caracol africano?
Hasta el momento, las autoridades sanitarias de Camagüey no han emitido un informe oficial sobre la plaga del caracol africano, lo que ha generado preocupación entre los residentes debido a la falta de acciones concretas para controlar su expansión.
¿Qué impacto tiene la plaga del caracol africano en la agricultura de Camagüey?
La plaga del caracol africano afecta seriamente la producción agrícola en Camagüey al consumir una amplia variedad de cultivos. Esto pone en riesgo la seguridad alimentaria y la economía local, dado que el caracol se alimenta de frutas y hojas de plantas cultivadas.
