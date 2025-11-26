“Hasta cariño se les ha cogido”: Cubanos ironizan ante la expansión del caracol africano en Artemisa

Vídeos relacionados:
Autoridades del municipio de Bahía Honda, en la provincia de Artemisa, permanecen en alerta ante el incremento del caracol gigante africano, una de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo.
El molusco, detectado en la zona desde 2019, se ha extendido a áreas cercanas a la presa Bahía Honda, el reparto Manilla y zonas próximas al círculo infantil de la cabecera municipal, según un reporte de Radio Artemisa.
Aunque las autoridades locales aseguran que no se han registrado daños significativos, especialistas advierten que el caracol africano representa un riesgo para la agricultura y la salud humana, ya que puede transmitir parásitos capaces de causar enfermedades.
Yanni Vieyto Vigoa, especialista de Sanidad Vegetal en el municipio, explicó que el control y la detección temprana son esenciales para frenar su propagación, e insistió en que los residentes deben evitar el contacto directo y reportar su presencia a las autoridades.
Pero en redes sociales, decenas de cubanos aseguran que la situación está fuera de control. “En Caimito los tenemos de mascota”, escribió Cecilia Valdés Sagué, mientras Lidia Torres comentó que en su casa “se pueden recoger por sacos, se reproducen por cantidades y acaban con las matas”.
Lo más leído hoy:
Desde Mariel, Alejandro Enrique Sánchez ironizó: “En Cabañas, el caracol africano compite con la santanilla para ver quién es el dueño de los patios. Igual que el apagón”.
Otros usuarios describieron la magnitud de la plaga. “En Güira de Melena, frente al tribunal, hay miles. Es la casa del caracol africano”, denunció Cándido García.
Desde San Cristóbal, Dainerys Iglesias advirtió que “están hasta en los patios de las escuelas y nadie ha venido nunca a preguntar nada”.
En Guanajay, Olga Lidia Beltrán alertó que “ya están en los patios de las casas prefabricadas y pesan casi una libra, son grandísimos”.
Algunos cubanos optaron por el humor o la resignación. “Por lo menos aquí en mi zona el caracol ese es de la familia, hasta cariño se le ha cogido”, bromeó Lionar Núñez, de Bahía Honda.
Otros, como Anabel López y Taimir Alain Morales Ceballos, recordaron que en África el molusco se come y es “una fuente de proteínas”.
También hubo críticas directas a las autoridades. “Nos van a comer los bichos, entre los mosquitos, los ratones, las moscas, los caracoles y el diablo colorado. Alertan y alertan, pero ¿dónde está la acción?”, escribió Odalys Lemus.
Desde Caibarién, en Villa Clara, Renier Rodríguez aseguró que “es una plaga invasora en total libertad, sin ningún tipo de combate”.
Otros usuarios, como Agustín Ledesma Oliva, ofrecieron una reflexión más amarga: “A nadie le importa el caracol africano, el mosquito o la miseria que vivimos, porque en Cuba todo depende del tema que elijan los de arriba. Después se olvidan”.
Mientras tanto, las autoridades locales insisten en mantener la vigilancia y la población se queja de que el caracol africano, como tantas otras plagas en la isla, llegó para quedarse.
Preguntas frecuentes sobre la invasión del caracol gigante africano en Cuba
¿Qué es el caracol gigante africano y por qué es peligroso?
El caracol gigante africano (Achatina fulica) es una de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Puede transmitir parásitos peligrosos como el Angiostrongylus cantonensis, causante de la meningoencefalitis eosinofílica en humanos. Además, representa una amenaza para la agricultura al consumir una amplia variedad de cultivos.
¿Cuál es la situación actual del caracol africano en Artemisa?
En Artemisa, el caracol africano ha sido detectado desde 2019 y su presencia ha aumentado en áreas como la presa Bahía Honda y el reparto Manilla. Las autoridades locales están en alerta, pero los residentes reportan que la plaga está fuera de control, afectando incluso los patios de las escuelas y las casas.
¿Qué acciones recomiendan los especialistas para controlar la plaga del caracol africano?
Los especialistas recomiendan la detección temprana y el control manual para frenar la propagación del caracol africano. Los residentes deben evitar el contacto directo con el molusco y reportar su presencia a las autoridades. Además, se aconseja la eliminación de posibles refugios y participar en las campañas de recolección y control.
¿Cómo afecta el caracol africano a la agricultura y la salud pública en Cuba?
El caracol africano afecta la agricultura al alimentarse de una amplia gama de cultivos, lo que puede reducir la producción local. En términos de salud pública, es portador de parásitos que pueden causar enfermedades graves en humanos, lo que representa un riesgo sanitario considerable.
¿Qué opinan los cubanos sobre la gestión de la plaga del caracol africano por parte del gobierno?
Muchos cubanos critican la gestión gubernamental de la plaga del caracol africano, señalando que las alertas no se traducen en acciones efectivas. Los residentes expresan su frustración por la falta de recursos y la inacción estatal, mientras el caracol sigue expandiéndose sin control.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.