“Hasta cariño se les ha cogido”: Cubanos ironizan ante la expansión del caracol africano en Artemisa

Vídeos relacionados:

Autoridades del municipio de Bahía Honda, en la provincia de Artemisa, permanecen en alerta ante el incremento del caracol gigante africano, una de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo.

El molusco, detectado en la zona desde 2019, se ha extendido a áreas cercanas a la presa Bahía Honda, el reparto Manilla y zonas próximas al círculo infantil de la cabecera municipal, según un reporte de Radio Artemisa.

Captura Facebook / Radio Artemisa

Aunque las autoridades locales aseguran que no se han registrado daños significativos, especialistas advierten que el caracol africano representa un riesgo para la agricultura y la salud humana, ya que puede transmitir parásitos capaces de causar enfermedades.

Yanni Vieyto Vigoa, especialista de Sanidad Vegetal en el municipio, explicó que el control y la detección temprana son esenciales para frenar su propagación, e insistió en que los residentes deben evitar el contacto directo y reportar su presencia a las autoridades.

Pero en redes sociales, decenas de cubanos aseguran que la situación está fuera de control. “En Caimito los tenemos de mascota”, escribió Cecilia Valdés Sagué, mientras Lidia Torres comentó que en su casa “se pueden recoger por sacos, se reproducen por cantidades y acaban con las matas”.

Lo más leído hoy:

Desde Mariel, Alejandro Enrique Sánchez ironizó: “En Cabañas, el caracol africano compite con la santanilla para ver quién es el dueño de los patios. Igual que el apagón”.

Otros usuarios describieron la magnitud de la plaga. “En Güira de Melena, frente al tribunal, hay miles. Es la casa del caracol africano”, denunció Cándido García.

Desde San Cristóbal, Dainerys Iglesias advirtió que “están hasta en los patios de las escuelas y nadie ha venido nunca a preguntar nada”.

En Guanajay, Olga Lidia Beltrán alertó que “ya están en los patios de las casas prefabricadas y pesan casi una libra, son grandísimos”.

Algunos cubanos optaron por el humor o la resignación. “Por lo menos aquí en mi zona el caracol ese es de la familia, hasta cariño se le ha cogido”, bromeó Lionar Núñez, de Bahía Honda.

Otros, como Anabel López y Taimir Alain Morales Ceballos, recordaron que en África el molusco se come y es “una fuente de proteínas”.

También hubo críticas directas a las autoridades. “Nos van a comer los bichos, entre los mosquitos, los ratones, las moscas, los caracoles y el diablo colorado. Alertan y alertan, pero ¿dónde está la acción?”, escribió Odalys Lemus.

Desde Caibarién, en Villa Clara, Renier Rodríguez aseguró que “es una plaga invasora en total libertad, sin ningún tipo de combate”.

Otros usuarios, como Agustín Ledesma Oliva, ofrecieron una reflexión más amarga: “A nadie le importa el caracol africano, el mosquito o la miseria que vivimos, porque en Cuba todo depende del tema que elijan los de arriba. Después se olvidan”.

Mientras tanto, las autoridades locales insisten en mantener la vigilancia y la población se queja de que el caracol africano, como tantas otras plagas en la isla, llegó para quedarse.