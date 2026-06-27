Con apagones de hasta 50 horas, la red eléctrica de Sancti Spíritus opera al borde del colapso, reconocen sus propios directivos

La provincia acumula alrededor de 60 transformadores dañados en lo que va de 2026

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La red eléctrica de Sancti Spíritus atraviesa su peor momento histórico con apagones que superan las 40 y hasta 50 horas continuas, con ventanas de servicio de apenas tres horas o menos, reconoció este sábado el director general de la Empresa Eléctrica del territorio, Roberto Hernández Rojas.

"Hemos amanecido ya varios días con más de 40 horas de afectación. Entre más tiempo dura el apagón, más grande es la sobrecarga cuando se restablece el circuito", advirtió el directivo en declaraciones a la emisora Radio Sancti Spíritus.

Asimismo, calificó la situación de "extremadamente compleja" y la atribuyó no solo a problemas locales, sino al desbalance del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Este sábado, el pronóstico sobre el estado del SEN adelantó un déficit de 2,165 MW en el horario pico, con apenas 1,015 MW disponibles frente a una demanda de 3,150 MW, lo que convierte el fin de semana en otro episodio crítico para toda la isla.

Uno de los factores que más agrava la situación provincial es el llamado "factor de coincidencia"; cuando regresa la electricidad tras largas horas de corte, los hogares conectan simultáneamente todos sus electrodomésticos, algo que dispara la demanda muy por encima de lo que los circuitos pueden soportar.

"En tres horas queremos hacer lo que normalmente hacíamos en un día entero. Se encienden turbinas, todos los aires acondicionados, se cocina, se lava, se plancha y se cargan equipos. El factor de coincidencia es prácticamente uno: cuando llega la corriente, se conecta todo", explicó Hernández.

Esa dinámica ha llevado los circuitos hasta el 200 % de su capacidad nominal, lo cual desencadena explosiones e incendios en transformadores y pone al límite los propios conductores de circuitos primarios.

La provincia acumula alrededor de 60 transformadores dañados en lo que va de 2026, con 14 unidades residenciales fuera de servicio sin posibilidad de reposición inmediata, a la espera de fabricación nacional y asignación de recursos. La Empresa Eléctrica recibe entre 90 y 120 reportes de averías diarias.

Cabaiguán es el municipio más golpeado. A diferencia del resto de las cabeceras, opera con un voltaje más bajo porque nunca fue convertido al sistema de 13 kV durante la llamada Revolución Energética, lo que exige conductores y transformadores más robustos que la red no tiene. Algunas comunidades del municipio arrastran afectaciones desde inicios de mes, indicó la fuente.

"Hemos tenido que hacer acciones en tiempo récord, como la nueva subestación en El Naranjal, y dividir el circuito 20 para darle servicio a la mitad y luego a la otra, porque el conductor ya no aguanta el circuito completo", detalló el director.

Otro efecto colateral grave es la pérdida total de comunicaciones. El municipio de Yaguajay queda incomunicado cada vez que se va la luz, al no contar con baterías de respaldo en las torres de telefonía.

La empresa trabaja en recuperar frecuencias de modulación de frecuencia propias en Fomento, Jatibonico y Cabaiguán para garantizar al menos un canal de información, puntualizó el medio de prensa.

La situación de Sancti Spíritus no es ajena a lo que una vecina del circuito 116 denunció el viernes. Ayaini Valdés alertó que 70 familias llevaban siete días sin electricidad tras la explosión de un transformador que la empresa no podía reemplazar por falta de repuestos.

"Hasta cuándo es el maltrato y la injusticia con nosotros. Siete días sin electricidad, donde hay niños, donde hay ancianos, donde hay personas que necesitan la electricidad", reclamó Valdés.

El panorama se inscribe en el peor momento de la historia eléctrica cubana. El 25 de junio, Cuba registró el récord histórico absoluto de déficit eléctrico con 2,208 MW de afectación máxima, mientras comunidades de Matanzas acumulaban hasta 85 horas consecutivas sin electricidad.

Ante ese cuadro, Hernández fue categórico sobre los límites del sistema: "Toda la electricidad es posible, pero requiere inversiones, y hoy no contamos con los recursos necesarios".