Más de 2,100 MW de déficit: Otro oscuro fin de semana en Cuba

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Cuba enfrenta este sábado una nueva jornada de apagones extremos. Según la nota informativa de la Unión Eléctrica, el pronóstico para el horario pico prevé una disponibilidad de apenas 1,015 MW frente a una demanda de 3,150 MW, lo que arroja un déficit estimado de 2,135 MW y una afectación proyectada de 2,165 MW.

El viernes ya fue un día de colapso total. El servicio estuvo interrumpido por déficit de capacidad durante las 24 horas, incluida toda la madrugada, con una afectación máxima de 2,149 MW registrada a las 19:50 horas.

A las seis de la mañana de este sábado, la situación no mejoraba: solo 1,015 MW disponibles ante una demanda de 2,730 MW, con 1,718 MW sin servicio.

La falta de combustible es el factor más devastador del colapso. Un total de 106 centrales de generación distribuida permanecen fuera de servicio por indisponibilidad de diésel, lo que representa 890 MW perdidos.

Sumadas las instalaciones estratégicas paralizadas —la Patana de Regla, la Patana de Melones, la Central Fuel de Mariel y la Central Fuel de Moa—, el total de megavatios indisponibles por esta causa asciende a 1,203 MW.

A eso se añaden las averías en la generación térmica. Las unidades afectadas incluyen la unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, una unidad de la CTE Antonio Guiteras, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre y la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez, con 298 MW fuera de servicio por esta causa. Otras unidades permanecen en mantenimiento programado.

La CTE Antonio Guiteras, la mayor planta generadora del país, sigue en reparación de emergencia.

Su cuenta oficial en Facebook informó este sábado que «culminado el proceso de enfriamiento, se pudo acceder a la zona averiada, fueron identificados los tubos dañados y se procede a la reparación de los mismos».

Es la avería número 16 que sufre la planta en lo que va de 2026, una instalación que lleva 16 años sin mantenimiento capital, con daños en más de 500 tubos del economizador.

Captura de Facebook

Los 54 parques solares fotovoltaicos instalados por el régimen aportaron 4,788 MWh el viernes, con una potencia máxima de 731 MW al mediodía. Sin embargo, esa generación no cubre el horario nocturno de mayor demanda y el sistema no cuenta con baterías de almacenamiento, por lo que su impacto en los apagones nocturnos es nulo.

Este fin de semana se produce apenas dos días después de que Cuba registrara el récord histórico absoluto de déficit eléctrico: 2,208 MW de afectación máxima el 25 de junio a las 20:50 horas. Comunidades de Matanzas acumularon hasta 85 horas consecutivas sin electricidad durante esa jornada.

La escasez de combustible tiene raíces estructurales y geopolíticas. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció el 13 de mayo, según CNN en Español, que las reservas de petróleo estaban «prácticamente agotadas» y que «no tenemos absolutamente nada de diésel».

El petróleo ruso donado que llegó a finales de marzo se agotó a principios de mayo, y la Orden Ejecutiva firmada por Trump el 26 de enero de 2026, que impone aranceles a países que venden crudo a Cuba, interrumpió el suministro venezolano.

Expertos estiman que recuperar el sistema eléctrico cubano requeriría entre 8,000 y 10,000 millones de dólares y entre tres y cinco años de trabajo, una perspectiva que el régimen no tiene capacidad de afrontar mientras los cubanos siguen sin luz.