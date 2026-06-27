Convocan a acciones en Miami por los cinco años de las protestas del 11J

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La organización Cuban Freedom March convocó una marcha para el próximo 11 de julio en la Calle Ocho de Miami, bajo el lema «Acciones, no palabras», con motivo del quinto aniversario de las históricas protestas del 11J en Cuba.

El evento, denominado «Liberation Day Rally», se celebrará entre las 5:00 pm y las 6:00 pm frente a La Casa del Preso, ubicada en la 1444 SW 8th St., en el corazón de la Pequeña Habana.

La marcha arrancará a las 5:30 pm desde ese punto y recorrerá la Calle Ocho pasando por el Bay of Pigs Museum y Little Havana hasta concluir en el Parque Dominó, junto al Tower Theater.

La movilización se enmarca en una jornada más amplia organizada por la ciudad de Miami y el comisionado Miguel Ángel Gabela Escalona, que se extenderá desde la 1:00 pm hasta las 10:00 pm e incluirá exposiciones artísticas, actos culturales y encuentros comunitarios.

Alián Collazo, director ejecutivo de Cuban Freedom March, explicó a CubaNet el propósito central de la convocatoria: «Va a ser el 11 de julio para marcar el quinto aniversario de las protestas masivas en Cuba. Es un día entero de programación (…) y de 5 a 6 de la tarde va a ser la Marcha por la Libertad, porque estamos pidiendo acciones, no palabras».

Collazo subrayó que la jornada busca dejar claro que el exilio no ha olvidado lo ocurrido en julio de 2021: «Queremos enseñar que no nos hemos olvidado del 11 de julio, que hubo un antes y un después cuando se viene a pensar lo que es el 11 de julio para la historia de Cuba y del pueblo cubano».

Los organizadores también expresaron respaldo a las sanciones adoptadas por la administración estadounidense contra el régimen, aunque advirtieron que no son suficientes por sí solas.

«Estamos agradecidos con la administración por todas las sanciones y las acciones que han tomado contra la dictadura, pero queremos ver acciones concretas (…) porque las sanciones aprietan, incluso a la gente más alta de la dictadura, pero eso por sí solo no va a traer el cambio», subrayó.

Entre las demandas de los convocantes figura también el reconocimiento a quienes se enfrentan al régimen desde dentro de la Isla: «Estamos apoyando las protestas populares que están ocurriendo diariamente en el país y todo el riesgo que están tomando nuestros hermanos y hermanas dentro de Cuba», señaló Collazo.

El activista advirtió además contra la instrumentalización política de la comunidad cubana del sur de la Florida: «No queremos que el sur de la Florida sea visto solamente como un tema político que se puede usar en tiempos electorales. Queremos que la presión lleve verdaderamente al final de la dictadura».

Las protestas del 11 de julio de 2021 fueron la mayor ola de manifestaciones antigubernamentales registrada en Cuba desde 1959, con miles de personas saliendo a las calles en más de 40 ciudades para exigir libertad y el fin del régimen.

La respuesta del gobierno incluyó un amplio operativo policial y militar. Según la organización Justicia 11J, 1,558 personas fueron detenidas, y al cierre de mayo de 2026 las organizaciones de derechos humanos contabilizan 1,281 presos políticos en Cuba, al menos 338 de ellos vinculados directamente al 11J.

El quinto aniversario llega en un momento de especial tensión en la Isla, donde se registraron más de 1,300 protestas en mayo, impulsadas principalmente por apagones de hasta 40 horas seguidas.

Un elemento simbólico añade urgencia a la fecha: la condena del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro y detenido el propio 11 de julio de 2021, vence el próximo 9 de julio apenas dos días antes del aniversario de las protestas que lo llevaron a prisión.