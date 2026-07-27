Otero Alcántara: «Hay presos que nadie sabe que existen y están sufriendo»

Luis Manuel Otero Alcántara advirtió esta semana que cientos de presos políticos cubanos permanecen en el anonimato total mientras el debate público se distrae con aspectos superficiales de su vida personal. Así lo explicó en una entrevista concedida a Tania Costa, en CiberCuba, este sábado.

El activista y fundador del Movimiento San Isidro, quien llegó a Miami este 18 de julio tras cumplir cinco años de prisión en Cuba, reconoció abiertamente que su alta visibilidad internacional le generó condiciones distintas a las de otros reclusos, aunque aclaró que eso no equivale a un trato privilegiado.

A la pregunta de Costa sobre si la visibilidad y relevancia internacional de su encarcelamiento hizo que recibiera un trato diferenciado en prisión, LMOA lo admitió sin rodeos: "Claro, por supuesto», afirmó.

Otero Alcántara señaló que esa diferencia de trato tiene una cara oscura y es que los presos que nadie conoce pagan un precio mucho más alto. «Hay ahora mismo presos que nadie sabe que existen. Y están sufriendo ahí ahora mismo», declaró.

No obstante, el activista explicó que el régimen cubano no distingue entre figuras públicas y personas anónimas a la hora de reprimir, pero que la invisibilidad agrava el sufrimiento de quienes no tienen quién los defienda.

«Ellos reprimen a la gente que no está en la televisión. Ellos reprimen a la gente que no salen en ningún lado», dijo, para luego precisar que «las víctimas que están ahora mismo, que no conoce nadie, están sufriendo represiones a nivel plus».

Para ilustrar que ni siquiera la visibilidad garantiza protección total, Otero Alcántara recurrió a dos referencias históricas de peso: el fusilamiento del poeta Federico García Lorca en 1936 y la muerte del disidente cubano Oswaldo Payá en 2012, cuya responsabilidad fue atribuida al Estado cubano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2023.

«Cuando mataron a Lorca, Lorca pensaba que no le iba a pasar nada. Y lo mataron. Son errores que pasan en la dictadura, como en Cuba mataron a Payá», señaló.

En ese marco, criticó con dureza que el debate público se haya centrado en su apariencia física o en un reloj que porta, calificando esas discusiones como una pérdida de tiempo frente a una crisis de derechos humanos de enorme magnitud.

«Si te enfocas ahora mismo en que Luis Manuel, que si está gordito, que si un reloj, es una historia que lo que hace es perder tiempo. Cuando ahora mismo en Cuba hay más de mil presos políticos», afirmó.

Sobre el reloj en cuestión, explicó que se trata de un regalo sin valor económico significativo: «Costaba 30 pesos y me lo regaló alguien que me quería. Estaba demostrándome su cariño, que es lo más triste, que al final esto viene desde un espacio de amor».

Otero Alcántara vinculó esa exigencia de austeridad a un «daño antropológico» heredado del comunismo. «Ese pensamiento es el pensamiento que viene del comunismo, de que todos los obreros, todo el mundo igual, todo el proletariado. No, yo no aspiro en Cuba en la que todos seamos iguales».

Y añadió: «Yo voy a tener que vestir arapiento con tremendo nivel de hambre, tremendo nivel de necesidad para demostrar que soy un tipo que puede luchar por la libertad de Cuba. Honestamente, mentira, brother. Eso se lleva aquí en la cabeza».

Las cifras respaldan la urgencia que reclama el activista: Prisoners Defenders documentó 1,306 presos políticos en Cuba al 9 de julio de 2026, incluyendo 40 menores de edad, con denuncias sistemáticas de torturas, aislamiento y abandono médico.

Este lunes, precisamente, se conoció que un preso político cubano inició una huelga de hambre en protesta por sus condiciones de reclusión, un caso que ilustra de forma concreta la denuncia de Otero Alcántara sobre quienes sufren sin que nadie los escuche.