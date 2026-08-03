Luis Manuel Otero reivindica a Chocolate MC: «Su Bajanda se convirtió en un himno contra la dictadura cubana»

Apenas dos semanas después de llegar a Miami tras cinco años de prisión política, Luis Manuel Otero Alcántara publicó este domingo en Instagram una reivindicación del rapero cubano Chocolate MC y de su canción «Bajanda», a la que calificó de himno generacional contra el régimen cubano.

«El Choco, el Rey del Reparto. A pesar de los errores y de todo lo que ha pasado en su vida, su BAJANDA marcó a toda una generación y también se convirtió en un himno contra la dictadura cubana», escribió el cofundador del Movimiento San Isidro en su cuenta de la red social.

El post, acompañado de los hashtags #SOSCuba, #EnCubahayUnaDictadura y #LibertadParaLosPresosPoliticos, acumuló más de 1,000 reacciones y 82 comentarios en pocas horas.

Las imágenes que acompañan la publicación corresponden a un poster de un concierto de Chocolate MC en sus inicios —cuyo nombre real es Yosvani Sierra Hernández— en el Círculo Social El Ferretero de La Habana.

«Bajanda» fue lanzada en 2018 y se convirtió en uno de los temas más virales de la música urbana cubana, llegando a obtener un disco de oro.

En 2021, en pleno contexto de las protestas del 11 de julio —las mayores en Cuba en décadas—, Chocolate MC lanzó «Bajanda 2» con un mensaje político directo: «Díaz-Canel, te vas bajanda».

El artista declaró entonces que su música y su género estaban «a disposición del pueblo cubano», en una toma de posición que lo acercó a la causa de los manifestantes reprimidos por el régimen.

Sin embargo, desde su llegada a Miami, la trayectoria personal del artista se volvió turbulenta: fue arrestado en múltiples ocasiones entre 2024 y 2025, enfrentó cargos que incluían solicitud de crimen en primer grado, robo a mano armada y amenazas de muerte.

En 2026, la fiscalía de Miami-Dade le ofreció un acuerdo de 12 años de prisión que él rechazó, aunque finalmente aceptó un acuerdo judicial en marzo de ese mismo año que lo condenó a 10 años de prisión, seguidos de cinco años de libertad condicional

Es precisamente esa historia complicada la que Otero Alcántara reconoce con la frase «a pesar de los errores y de todo lo que ha pasado en su vida», antes de reivindicar el peso cultural y político de «Bajanda».

Otero Alcántara fue liberado por el régimen cubano el 18 de julio de 2026 y llegó ese mismo día a Miami bajo condición de exilio definitivo, tras cumplir una condena de cinco años impuesta por su participación en las protestas del 11J.

Desde su arribo, el activista ha retomado su presencia pública con declaraciones y publicaciones que mantienen su postura crítica frente a la dictadura cubana.

«Voy a seguir fajao, esa es mi misión», afirmó Otero Alcántara a su llegada a Miami, en una frase que resume la actitud con la que ha encarado su nueva etapa en el exilio.