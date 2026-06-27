¿La tragedia en Venezuela marcará el fin del chavismo?: Esto opina un dirigente del Partido Vente Venezuela

El dirigente nacional de Vente Venezuela, Omar González Moreno, sugirió que los devastadores terremotos del miércoles 24 de junio podrían marcar el fin político del chavismo, al exponer ante el mundo entero la destrucción institucional acumulada durante casi tres décadas de gobierno socialista.
En entrevista con CiberCuba, González Moreno trazó un paralelismo entre grandes catástrofes naturales y cambios de poder en Venezuela.
«Hay una estrecha relación histórica en Venezuela de estos tipos de tragedias y los cambios. Desde la época de la independencia en 1812 con el libertador hubo un terremoto que cambió el ritmo de la historia. Allí se perdió la república con el terremoto en esa época. Luego en la década del 60 ocurrió otro terremoto que igualmente produjo un cambio de gobierno. Incluso cuando llegó Chávez no fue un terremoto sino una vaguada que ocasionó miles de muertos también en el estado de Vargas. Y con eso comenzó el período de Chávez», detalló.
Con esa cadena histórica como telón de fondo, el dirigente de Vente Venezuela fue cauteloso pero contundente: «No sé, yo no tengo dotes adivinatorias ni nada por el estilo ni hablo con los astros, pero pareciera que Dios le puso punto final a este período».
El balance de los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles asciende a 920 muertos y más de 3,360 heridos, con más de 13,000 infraestructuras destruidas. El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió Alerta Roja y estima entre 10,000 y 100,000 víctimas fatales como cifra final posible.
Para González Moreno, la magnitud de la tragedia no es solo natural: «Esto no solamente ha derribado edificios, casas, ha producido esa cantidad de muertos, heridos, las infraestructuras, más de 13.000 infraestructuras han quedado destruidas, sino que ha también demolido el régimen chavista en Venezuela. Porque si bien esto es un fenómeno natural, la indefensión no lo es. Ahí hay responsables».
El dirigente señaló directamente a Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez -a quienes los venezolanos llaman «el Rodrigato»- como responsables de esa destrucción institucional.
«Esto ha servido para que el mundo entero vea la destrucción que esta gente, incluyendo Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que han ocasionado Venezuela y que le siguen ocasionando, y por eso deben salir», afirmó.
González Moreno reconoció que por ahora la población está concentrada en sobrevivir, no en reclamar: «En este momento la gente está bajo un shock de la tragedia. Se le hace un nudo en la garganta a cualquier venezolano al ver eso. Pero al pasar las horas comprenden que esto no puede seguir, que esto no puede ser. Y sí van a exigir responsabilidades».
Sobre el papel de la diáspora venezolana, que supera los 9,1 millones de personas en el exterior, el dirigente confirmó que Vente Venezuela ya está movilizando ayuda junto a universidades, sindicatos y empresarios dentro del país: «Ya lo estamos haciendo en todas partes».
El contexto político añade urgencia al momento: el 3 de julio se cumplen los 180 días constitucionales desde que Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina, plazo que obliga a declarar la ausencia absoluta del presidente y convocar nuevas elecciones.
González Moreno advirtió que cualquier intento de prorrogar ese poder romperá el hilo constitucional.
«Ahorita quieren abocarse a lo que es prioritario: salvar a su gente. Pero van a pedir responsabilidades, que los responsables paguen esto que está pasando», concluyó el dirigente de Vente Venezuela.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Venezuela tras los terremotos y su impacto político
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántas víctimas han dejado los terremotos en Venezuela?
Los terremotos en Venezuela han dejado un saldo de 920 muertos y más de 3,360 heridos, según los informes más recientes de las autoridades. La magnitud de la tragedia ha expuesto la debilidad estructural del país tras años de crisis económica y destrucción institucional bajo el régimen chavista.
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¿Puede esta tragedia marcar el fin del chavismo en Venezuela?
El dirigente de Vente Venezuela, Omar González Moreno, sugirió que los terremotos podrían marcar el fin político del chavismo, al evidenciar ante el mundo la destrucción institucional acumulada durante casi tres décadas de gobierno socialista. Según González Moreno, la historia de Venezuela muestra una relación entre grandes catástrofes naturales y cambios de poder.
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¿Qué papel juega la diáspora venezolana tras el desastre?
La diáspora venezolana, que supera los 9,1 millones de personas, está movilizando ayuda junto a universidades, sindicatos y empresarios dentro del país. Vente Venezuela, el partido liderado por María Corina Machado, está coordinando la recolección de equipos y maquinarias para atender la emergencia en Venezuela.
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¿Qué ocurrirá el 3 de julio en el contexto político venezolano?
El 3 de julio se cumplen los 180 días constitucionales desde que Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina, lo que obliga a declarar la ausencia absoluta del presidente y convocar nuevas elecciones. Omar González Moreno advirtió que cualquier intento de prórroga en el poder romperá el hilo constitucional, lo que podría llevar a una situación de dictadura.
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¿Cómo ha respondido la comunidad internacional a la crisis en Venezuela?
La respuesta internacional ha sido masiva, con la movilización de equipos de búsqueda y rescate de al menos 16 países, incluido Estados Unidos, que ha asignado 150 millones de dólares en ayuda humanitaria. La ONU estima que hasta 6,76 millones de personas podrían haber sido afectadas por el desastre, lo que agrava aún más la crisis humanitaria en el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.