¿La tragedia en Venezuela marcará el fin del chavismo?: Esto opina un dirigente del Partido Vente Venezuela

El dirigente nacional de Vente Venezuela, Omar González Moreno, sugirió que los devastadores terremotos del miércoles 24 de junio podrían marcar el fin político del chavismo, al exponer ante el mundo entero la destrucción institucional acumulada durante casi tres décadas de gobierno socialista.

En entrevista con CiberCuba, González Moreno trazó un paralelismo entre grandes catástrofes naturales y cambios de poder en Venezuela.

«Hay una estrecha relación histórica en Venezuela de estos tipos de tragedias y los cambios. Desde la época de la independencia en 1812 con el libertador hubo un terremoto que cambió el ritmo de la historia. Allí se perdió la república con el terremoto en esa época. Luego en la década del 60 ocurrió otro terremoto que igualmente produjo un cambio de gobierno. Incluso cuando llegó Chávez no fue un terremoto sino una vaguada que ocasionó miles de muertos también en el estado de Vargas. Y con eso comenzó el período de Chávez», detalló.

Con esa cadena histórica como telón de fondo, el dirigente de Vente Venezuela fue cauteloso pero contundente: «No sé, yo no tengo dotes adivinatorias ni nada por el estilo ni hablo con los astros, pero pareciera que Dios le puso punto final a este período».

El balance de los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles asciende a 920 muertos y más de 3,360 heridos, con más de 13,000 infraestructuras destruidas. El Servicio Geológico de Estados Unidos emitió Alerta Roja y estima entre 10,000 y 100,000 víctimas fatales como cifra final posible.

Para González Moreno, la magnitud de la tragedia no es solo natural: «Esto no solamente ha derribado edificios, casas, ha producido esa cantidad de muertos, heridos, las infraestructuras, más de 13.000 infraestructuras han quedado destruidas, sino que ha también demolido el régimen chavista en Venezuela. Porque si bien esto es un fenómeno natural, la indefensión no lo es. Ahí hay responsables».

El dirigente señaló directamente a Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez -a quienes los venezolanos llaman «el Rodrigato»- como responsables de esa destrucción institucional.

«Esto ha servido para que el mundo entero vea la destrucción que esta gente, incluyendo Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que han ocasionado Venezuela y que le siguen ocasionando, y por eso deben salir», afirmó.

González Moreno reconoció que por ahora la población está concentrada en sobrevivir, no en reclamar: «En este momento la gente está bajo un shock de la tragedia. Se le hace un nudo en la garganta a cualquier venezolano al ver eso. Pero al pasar las horas comprenden que esto no puede seguir, que esto no puede ser. Y sí van a exigir responsabilidades».

Sobre el papel de la diáspora venezolana, que supera los 9,1 millones de personas en el exterior, el dirigente confirmó que Vente Venezuela ya está movilizando ayuda junto a universidades, sindicatos y empresarios dentro del país: «Ya lo estamos haciendo en todas partes».

El contexto político añade urgencia al momento: el 3 de julio se cumplen los 180 días constitucionales desde que Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina, plazo que obliga a declarar la ausencia absoluta del presidente y convocar nuevas elecciones.

González Moreno advirtió que cualquier intento de prorrogar ese poder romperá el hilo constitucional.

«Ahorita quieren abocarse a lo que es prioritario: salvar a su gente. Pero van a pedir responsabilidades, que los responsables paguen esto que está pasando», concluyó el dirigente de Vente Venezuela.