Ni San Judas Tadeo logra que recojan la basura frente a su iglesia en Centro Habana

Vídeos relacionados:

La acumulación crónica de desechos frente a la Iglesia de San Judas Tadeo y San Nicolás de Bari, en el barrio Los Sitios de Centro Habana, ha llegado a un punto que el historiador y profesor cubano Carlos Jesús Alfonso describió con ironía demoledora: ni el patrono de las causas imposibles ha podido lograr que el camión de la basura pase regularmente por los exteriores de su propio templo.

Alfonso publicó en Facebook una denuncia que combina indignación y sarcasmo para retratar la desidia de las autoridades cubanas ante un problema que los Padres Escolapios —quienes administran el templo y el Centro Cultural Calasanz, ubicado en la calle San Nicolás #830— llevan meses denunciando sin obtener respuesta efectiva.

«Justo en las afueras del templo, la acumulación de desechos cada cierto tiempo ya no es un problema de higiene; es un monumento viviente a la desidia», escribió Alfonso, quien añadió que ni los «continuos, educados y desesperados llamados» de los sacerdotes han conmovido a las autoridades pertinentes.

Las imágenes que acompañan la publicación muestran montañas de cajas de cartón, bolsas plásticas, escombros y residuos orgánicos bloqueando la entrada del edificio, con un contenedor azul completamente desbordado.

La situación dista de ser nueva. Desde el 9 de abril de 2026, la basura acumulada frente al templo ha provocado tres incendios: el primero destruyó completamente la puerta principal de la parroquia; el segundo, ocurrido el 23 de abril, generó humo tóxico mientras los bomberos no respondían al llamado de auxilio; y el tercero, en la madrugada del 19 de junio, destruyó la puerta lateral del templo.

Tras cada siniestro, los Escolapios documentaron públicamente sus gestiones ante los tres niveles del gobierno —municipal, provincial y nacional— sin obtener resultados concretos.

«Nos han escuchado. Han hecho planes. Han prometido. Pero los hechos no llegan», escribieron en su comunicado del 24 de abril.

El trasfondo es el colapso del sistema de recolección de desechos en la capital cubana, agudizado desde febrero de 2026: solo 44 de los 106 camiones recolectores de La Habana están operativos, lo que deja sin recoger entre 13,000 y 23,814 metros cúbicos de desechos diarios.

La ciudad apenas cuenta con 10,000 contenedores cuando necesita entre 20,000 y 30,000, y el régimen ha respondido con medidas paliativas —la llamada «Operación Limpieza», el programa «Cuba Recicla 2026» y el despliegue de jóvenes del Servicio Militar para recoger basura— que no han resuelto el problema estructural.

El caso de la iglesia de los Escolapios no es el único. El 2 de junio, la Parroquia San Antonio María Claret de Santiago de Cuba lanzó un reclamo público similar, describiendo acumulación de basura, roedores e incendios frente a su templo y calificando la situación de «insostenible».

Las consecuencias sanitarias de esta crisis son letales: en 2025 Cuba registró 81,909 infectados y 65 muertos por dengue y chikungunya, y en junio de 2026 el Ministerio de Salud Pública alertó sobre una posible nueva epidemia de dengue, con los primeros casos de la temporada confirmados en Matanzas.

Alfonso cerró su denuncia con una exigencia directa: «La fe sostiene el alma de nuestro pueblo, pero la inmundicia y los vectores nos enferman el cuerpo. Mantener limpia la ciudad no requiere de fe, sino de vergüenza y gestión».